Sky e Now, le uscite di giugno 2025: il nuovo spin off (europeo) di The Walking Dead e il film di Angelo Duro Per Sky e Now sarà un mese ricco di ritorni di grandi cult, dalla nuova avventura di The Walking Dead, al nuovo successo cinematografico di Tim Burton.

Giugno 2025 si apre con un ventaglio di novità interessanti su Sky e NOW, tra grandi ritorni e nuove uscite che promettono di soddisfare gusti molto diversi. Non è un mese da sottovalutare: ci sono serie amate che ritornano, film attesi da tempo e novità imperdibili.

Serie e film in arrivo su Sky e Now a giugno

A partire da The Walking Dead: Daryl Dixon, che approda con le prime due stagioni. Questo spin-off, ambientato in una Francia post-apocalittica, segue le vicende di Daryl in territori sconosciuti e ostili. La seconda stagione, che prende il nome di The Book of Carol, dà spazio anche al ritorno di Carol, figura storica dell’universo TWD. È una bella occasione per chi ha seguito la saga madre e vuole ritrovare quell’atmosfera carica di tensione e solitudine, ma con nuove storie.

Sempre sul fronte delle serie, torna SWAT con la stagione 7. Dopo il caos legato alla sua cancellazione e poi al ripescaggio, la serie si riafferma con nuove missioni per la squadra di Hondo, tra minacce urbane e dinamiche interne che restano uno dei punti forti dello show. E per gli amanti dei drammi storici, da segnare sul calendario il 23 giugno: è il giorno del debutto della terza stagione di The Gilded Age. L’ambientazione nella New York della fine del XIX secolo, tra balli, rivalità e sfarzo, continua a esercitare un fascino imattibile.

Sul versante cinema, il catalogo di giugno offre una selezione piuttosto variegata. C’è il thriller psicologico Speak no Evil – Non parlare con gli sconosciuti, con James McAvoy, in cui una vacanza all’apparenza tranquilla diventa una discesa nell’orrore. Più autoriale invece Il giorno dell’incontro, opera prima in bianco e nero di Jack Huston, con un Joe Pesci in una parte insolita, lontana dai gangster cui ci aveva abituati.

Chi ha voglia di sentimenti e lacrime troverà in We live in time un racconto romantico a ritroso nel tempo, con Florence Pugh e Andrew Garfield. Il tono cambia con Io sono la fine del mondo, una commedia amara e surreale firmata da Gennaro Nunziante con protagonista Angelo Duro: un autista romano si ritrova a fare da badante ai genitori anziani, in un susseguirsi di eventi tragicomici. E non passa inosservato neanche Golda, biopic politico con Helen Mirren nei panni della prima ministra israeliana durante la guerra del Kippur. Chiude il mese un film molto atteso, Beetlejuice Beetlejuice, sequel diretto ancora da Tim Burton, con Michael Keaton che torna a indossare i panni del fantasma più dissacrante del cinema, affiancato da Jenna Ortega. Insomma, tra zombie, amore, commedie dark e politica, Sky e NOW a giugno non si risparmiano.

