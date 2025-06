Mediaset, campagna acquisti flop: 5 big rifiutano Pier Silvio Berlusconi (anche la stella di La7) La definizione dei palinsesti per la nuova stagione è alle porte, ma la ricerca di nuovi conduttori pare non stia dando i frutti sperati: anche Diego Bianchi e Serena Bortone si sfilano.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

L’estate è un periodo di vacanza e riposo per molti, ma per altri significa anche iniziare a creare le fondamenta per ciò che accadrà nella stagione successiva. Nello specifico, gli addetti ai lavori sarebbero già alle prese con la definizione dei Palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva in partenza in autunno, con un Pier Silvio Berlusconi che avrebbe già iniziato una sorta di ‘campagna acquisti’ per rafforzare la grande squadra del Biscione. Secondo le ultime indiscrezioni, però, la ricerca non starebbe dando i frutti sperati, con ben cinque "No" da parte di conduttori di altre reti: scopriamo di più.

Palinsesti Mediaset, tutti i "No" a Pier Silvio Berlusconi: anche Diego Bianchi si sfila

Dopo la conferma ufficiale dell’approdo di Max Giusti in casa Mediaset, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi si sarebbe messo alla ricerca di altri volti per rafforzare ancora di più la squadra della rete, soprattutto in vista dei palinsesti televisivi autunnali. Una campagna acquisti che, secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe però rivelando alquanto faticosa. Da quanto riportato da Affari Italiani, attualmente sarebbero in corso trattative con Luca Sommi, Alessandro Cattelan, Vincenzo Schettini e Federico Rampini. Mentre altri volti noti avrebbero già risposto all’A.D. Mediaset un secco e sonoro "No".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo le indiscrezioni di Fanpage, infatti, i conduttori che avrebbero già declinato l’ingente offerta di Pier Silvio Berlusconi sarebbero David Parenzo, Diego Bianchi, Luca Telese e Marianna Aprile e, per finire, Serena Bortone. Volti già noti di altre reti che pare abbiano preferito rimanere dove sono e rinunciare al passaggio a Mediaset. Un epilogo simile ha avuto il tentativo fatto con Andrea Scanzi, il cui trasferimento a Cologno Monzese sarebbe saltato anche per un presunto malumore di Silvia Toffanin, che non avrebbe gradito l’idea di un format dedicato alle interviste potenzialmente sovrapponibile a Verissimo.

Pier Silvio Berlusconi, la ‘campagna acquisti’ di sinistra è un flop

Quello che in sostanza Pier Silvio Berlusconi starebbe cercando di fare, è portare a Mediaset volti ‘di sinistra’ per controbilanciare la numerosa squadra di conduttori e giornalisti ‘di destra’ già presenti tra i principali volti della rete. Parliamo nello specifico di conduttori come Nicola Porro, Mario Giordano e Paolo Del Debbio. Una scelta non convenzionale se pensiamo che a sinistra sono presenti giornalisti che negli anni sono emersi come figure nemiche del padre Silvio Berlusconi.

L’idea di creare, però, una rete politicamente più equilibrata potrebbe effettivamente essere una carta vincente per il buon Pier Silvio. L’unica vera pecca è che, almeno per il momento, la sua campagna acquisti sembrerebbe non aver dato i frutti sperati, collezionando un "No" dietro l’altro. La definizione dei palinsesti televisivi per la prossima stagione è alle porte e come si suol dire: il tempo stringe.

Potrebbe interessarti anche