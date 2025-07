Adriano Panatta e il giudizio lapidario: “Una me**a”. Con chi ce l’aveva L’ex tennista romano è stato tra i protagonisti della prima puntata del nuovo show di Max Angioni su Italia 1 e ha commentato il lavoro svolto dal comico

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Adriano Panatta è stato tra i protagonisti della prima puntata di Max Working – Lavori in corso, il nuovo show comico di Max Angioni che ieri ha fatto il suo debutto su Italia 1. L’ex tennista romano, infatti, ha "accolto" nel suo club sportivo di Treviso il comico, cimentatosi nel lavoro di assistente e tuttofare con risultati non proprio brillanti. Al termine dello show Panatta è stato chiamato in studio per una valutazione finale, con il suo spiccato stile senza fronzoli, non ha risparmiato (scherzando) il povero Angioni. Sopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Adriano Panatta e il commento su Max Angioni

Nella prima serata di ieri martedì 15 luglio 2025 su Italia ha esordito Max Working – Lavori in corso, il nuovo show comico di Max Angioni dal format molto semplice: trovare un nuovo impiego. Angioni si è così cimentato nei lavori più disparati e, nella prima puntata, è arrivato al club sportivo di Adriano Panatta, a Treviso. Qui il comico comasco si è improvvisato assistente e tuttofare, passando dalla reception alla piscina fino al rettangolo da gioco senza soluzione di continuità e con risultati esilaranti. Il povero Angioni è stato ‘bocciato’ su tutta la linea da Panatta, a partire dal tennis ("Lui è tutto quello che non è un giocatore di tennis… una mezza polpetta"). L’ex tennista romano (il primo italiano vincitore di un Grande Slam nell’era Open e della Coppa Davis con la nazionale italiana), insomma, non ha risparmiato il comico con il suo tipico stile diretto e dissacrante. Al termine della puntata Panatta si è presentato in studio per valutare l’esperienza di Max Angioni nel suo club e per compilare la lettera di referenze per un altro possibile lavoro. "I risultati raggiunti dal candidato sono stati… pessimi" ha scherzato l’ex tennista tra le risate del pubblico. "La dedizione sul posto di lavoro… non prevenuta" e ancora: "La qualità primaria mostrata dal candidato? L’illusione". E riguardo il carattere del candiato, Adriana Panatta non ha avuto dubbi e ha ironizzato: "Una m***a".

I numeri della prima puntata di Max Working: com’è andata

La puntata d’esordio di Max Working – Lavori in corso – che ha visto tra i protagonisti Adriano Panatta e Roberta Tagliavini – ha debuttato con il 5,2% di share negli ascolti tv in prima serata su Italia 1. Il nuovo show comico di Max Angioni ha suscitato ottime reazioni sui social, ma non ha sfondato nei dati Auditel, fermandosi a 684mila spettatori. Il primo appuntamento stagionale del programma è stato così superato anche dalla concorrenza diretta di Enrico Brignano, che in replica con il suo show Tutto suo padre e anche un po’ sua madre ha toccato il 6,1% di share con 766mila spettatori.

