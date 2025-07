Stasera in tv (22 luglio), Italia-Inghilterra su Rai 1, Brignano sfida Angioni, Rete 4 spegne Bianca Berlinguer Cosa vedere stasera 22 luglio, dalla semifinale dell’Europeo femminile, alla nuova fiction Gladiatori di Canale 5: tutti i programmi del prime time.

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 22 luglio 2025. Una serata piena di proposte e spunti interessanti che convinceranno ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (22 luglio), cosa vedere: Brignano su Rai 2 contro I Gladiatori su Canale 5 e Angioni su Italia 1

Martedì sera porta in tv una prima serata all’insegna della scelta, con alcuni programmi molto diversi tra loro a contendersi gli ascolti. Partendo da Rai 2 con Enrico Brignano protagonista, è un viaggio che unisce lo spettacolo al racconto, sotto il titolo Ma… Diamoci del tour! In Europa. Dopo aver attraversato diverse città europee, tra lanci di asce a Bruxelles, arrampicate urbane a Parigi e caramelle artigianali a Barcellona, il comico romano continua a raccontare l’Europa a modo suo: con monologhi, aneddoti e riflessioni. Su Italia 1, invece, si cambia completamente registro. Max Working – Lavori in corso è un esperimento comico: Max Angioni si cimenta ogni settimana in un mestiere diverso, da piscicoltore a portiere d’albergo, provando sulla sua pelle le difficoltà (e gli imprevisti) della vita vera. Tra il lavoro e il palco, ogni puntata si chiude con un monologo in cui Max racconta la sua esperienza. La scorsa settimana, Brignano ha vinto la sfida contro Angioni ( 6.1% contro 5.2% di share), che però ha avuto un vero boom sui social dove il suo show è stato in hype per tutta la serata.

Detto ciò, la serata riserva anche altre proposte interessanti, a partire dalla grande serata di calcio su Rai 1 che trasmette in diretta gli Europei femminili con la semifinale tra Italia e Inghilterra campione in carica. Le Azzurre, reduci dal successo ai quarti contro la Norvegia, sono tornate nelle prime quattro squadre d’Europa dopo 28 anni e ora si giocheranno la possibilità di conquistare la finalissima del torneo continentale. Facile prevedere il pienone d’ascolti per la prima rete, che in occasione del match precedente della Nazionale femminile ha vinto la serata con 2.371.000 spettatori e il 16,2% di share. Considerata anche l’importante della sfida contro l’Inghilterra, è lecito ipotizzare un risultato ancora superiore per la diretta odierna.

Su Rai 3 spazio invece alla scoperta, con una nuova puntata di Kilimangiaro, il programma di viaggi e culture condotto da Camila Raznovich, che porta il pubblico in giro per il mondo restando comodamente sul divano. Canale 5 propone I Gladiatori, una serie in coproduzione internazionale, che raccoglie in cast molto vario per raccontare della Roma Imperiale, mentre Rete 4 manda in vacanza Bianca Berlinguer e il suo È sempre cartabianca e punta sul genere crime con Delitti ai Caraibi, con ambientazioni esotiche e misteri da risolvere.

E per chi preferisce il cinema, troverà anche altri titoli interessanti: su 20 va in onda Catwoman, il cinecomic con Halle Berry che ha diviso pubblico e critica, su TwentySeven c’è Animal House, commedia demenziale, ma pietra miliare del genere, mentre su La 5 viene trasmesso Lasciarsi un giorno a Roma, una storia romantica tutta italiana con il fascino della capitale sullo sfondo.

