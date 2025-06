Casa a prima vista Toscana: ecco chi sono i nuovi agenti Moira, Matteo e Nico A partire da oggi un nuovo trio di agenti immobiliari toscani guiderà dieci puntate inedite su Real Time, con tappe a Firenze, Lucca e altre città

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Casa a prima vista sbarca in Toscana. Il reality show che racconta il mercato immobiliare italiano, vero e proprio fenomeno televisivo dell’anno su Real Time, si prepara infatti a fare tappa a Firenze, Lucca, Livorno e in Versilia per 10 puntate inedite. Al timone del programma ci sarà un nuovo trio di agenti, composto da Moira Quartieri, Matteo Nencioni e Nico Tedeschi. Saranno loro gli ‘eredi’ dei colleghi di Milano e Roma – Ida, Gianluca, Mariana e Nadia, Corrado e Blasco – a guidare i clienti a caccia della loro abitazione da sogno. Scopriamo chi sono e tutta la loro storia.

Casa a prima vista: chi sono i nuovi agenti immobiliari Moira Quartieri, Matteo Nencioni e Nico Tedeschi

Tra i volti inediti alla guida di Casa a prima vista Toscana spicca sicuramente il nome di Moira Quartieri. Con più di trent’anni di esperienza alle spalle, Moira ha fondato la sua agenzia immobiliare nel 1993 e da allora opera nei territori della Val d’Era (da Pontedera a Ponsacco passando per Calcinaia e tanti altri borghi) e del sottomonte Pisano. Balza subito all’occhio la sua chioma di ricci, ma anche e soprattutto la sua professionalità, basata su un rapporto di simpatia, complicità ed empatia con il cliente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al suo fianco ci sarà anche Matteo Nencioni, che già da piccolissimo disegnava case mentre gli altri bambini si dedicavano a robot e supereroi. Dopo una parentesi nel mondo della musica come dj, Matteo si è dedicato alla sua passione per il mondo immobiliare e oggi guida un’agenzia che porta il suo nome. La sua ‘ricetta’? Creare vibrazioni e contatti con il cliente, ma anche e soprattutto tra quest’ultimo e l’immobile.

Il terzo agente immobiliare in gara sarà Nico Tedeschi, un ‘figlio d’arte’ nel mondo degli immobili. Cresciuto tra planimetrie e sopralluoghi, infatti, Nico è entrato a 19 anni nell’agenzia di famiglia che oggi guida con successo. Come tanti altri colleghi è attivissimo sui social come ‘divulgatore’ sull’argomento e il suo modo di fare in pieno stile toscano – tra sorrisi e battute sempre pronte, anche in caso di critiche – l’ha reso unico.

Casa a prima vista Toscana, cos’è e quando inizia

In onda dal 2023, Casa a prima vista è uno dei fenomeni televisivi della storia recente di Real Time e, dopo le prime cinque edizioni passate tra Milano e Roma, si prepara a sbarcare anche in Toscana. A partire da oggi, infatti – dal lunedì al venerdì alle 20:30 su real Time – andranno in onda 10 puntate inedite girate in Toscana. La formula del format rimarrà invariata, ma al timone ci saranno i tre nuovi agenti immobiliari Moira, Matteo e Nico, determinati a trovare la casa ideale per ogni cliente. Il programma farà tappa a Firenze, ma anche a Lucca, a Livorno e sulle spiagge della Versilia.

Potrebbe interessarti anche