Gianluca Torre non è solo il volto rassicurante che accompagna milioni di italiani alla scoperta delle case più belle di Milano, nella serie Casa a prima vista. Ma dietro il sorriso e l’aplomb da perfetto agente immobiliare, c’è anche un uomo che ha saputo reinventarsi più volte, passando dalla pubblicità al pianobar, fino a conquistare la tv e i social. In vista della sua partecipazione a Max Working – Lavori in corso, in onda questa sera, martedì 22 luglio su Italia 1, scopriamo tutto – o quasi – sulla sua carriera, i suoi amori e la dimensione privata che lo rende una figura così curiosa e moderna dell’attuale panorama televisivo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Gianluca Torre, carriera e vita privata della star di Casa a prima vista

Classe 1970, milanese doc, Gianluca Torre è un agente immobiliare delle case di lusso. La sua carriera si è sviluppata soprattutto all’interno di Engel & Völkers, il brand tedesco con cui firma alcune delle compravendite più esclusive della città. Dopo anni di gavetta ne mondo della pubblicità milanese, Torre ha trovato il suo vero palcoscenico nel settore immobiliare, reinventandosi con una tenacia tutta meneghina.

La notorietà e il successo vero e proprio arrivano grazie a Casa a prima vista, il programma tv di Real Time dove Torre si sfida a colpi di "effetto wow" con le colleghe Mariana D’Amico e Ida Di Filippo, per trovare l’appartamento perfetto ai clienti. In onda da sei stagioni, la trasmissione è diventata un vero fenomeno di costume, e ha permesso a Gianluca di unire professione, passione e un talento naturale per la comunicazione. Non a caso, i suoi video ironici e pieni di espressioni ormai memorabili ("killer application", "seguimi") sono cliccatissimi sui social: il suo profilo vanta al momento 467mila follower su Instagram e ben 276mila su TikTok.

Sul fronte privato, però, Torre mantiene il massimo riserbo. Le domande sulla sua vita sentimentale si rincorrono puntata dopo puntata. Ma è fidanzato, quindi? In realtà dovrebbe avere una compagna, ma preferisce non parlarne pubblicamente. "La mia compagna è molto privata, non mi va di parlarne", ha raccontato l’immobiliarista. "Dirò solo che ha vissuto molto all’estero, fa la manager, ora è tornata in Italia". Una privacy che si estende anche ai social, la sua, dove tra case da sogno e momenti di lavoro traspare solo qualche accenno alla passione per lo sport – soprattutto il padel – e per i viaggi in giro per il mondo.

I dubbi sull’orientamento di Gianluca Torre e le ‘ville milionarie’

Non manca poi chi si domanda se, dietro tanta riservatezza, si nascondano altri aspetti della sua vita. "Cosa vuole sapere, se sono gay?", ha scherzato con Elle Gianluca, "molti me lo chiedono. Invece ho una compagna". Sulla possibilità di nozze o convivenza, glissa invece con un sorriso. Scelte personali che raccontano una discrezione rara in tempi di sovraesposizione a tutti i costi.

Quanto all’abilità di Torre nel ‘chiudere’ vendite importanti, anche in questo caso l’immobiliarista non si è mai sbilanciato (né vantato) particolarmente. Anche se ha lasciato trapelare qualche dettaglio interessante sempre parlando con Elle. "Guardi, io di ville da 20 milioni non ne ho mai avute", ha spiegato la star della tv. "Ho venduto vari appartamenti della fascia attorno ai 3 milioni: non il top del mondo, ma sono delle case abbastanza importanti in alcune zone della città".

