Max Working, Angioni affossato da Panatta e Roberta Tagliavini ma i social lo applaudono: "Sto morendo" Nella puntata del 14 luglio, gli ospiti d'eccezione sono Adriano Panatta e Roberta Tagliavini, che lo massacrano con ironia e 'insulti': cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

IPA

Martedì 15 luglio, in prima serata su Italia 1, ha debuttato il nuovo show di Max Working – Lavori in corso, che vede il comico e conduttore de Le Iene Max Angioni nei panni di un apprendista alle prese con diverse professioni, nella prima puntata in veste prima di manutentore del Sport Club di Adriano Panatta e poi l’antiquario in prova in una galleria d’arte di Roberta Tagliavini. Parliamo di un format innovativo che mescola la concretezza dei lavori manuali e l’ironia tipica dello stand-up comedian, dove in ogni puntata Angioni affronta due esperienze diverse cercando di svolgere le sue mansioni molto seriamente, ma con il consueto sguardo ironico, scanzonato e dissacrante. I suoi "tentativi lavorativi" vengono poi mostrati (tramite video), commentati da lui e raccontati sul palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho. Ecco cosa è successo durante la puntata del 15 luglio 2025 di Max Working – Lavori in corso e le reazioni sui social.

Max Working – Lavori in corso, puntata 15 luglio 2025: cosa è successo ad Angioni

E chi se lo aspettava di vedere Max Angioni cimentarsi in così tanti ruoli in ua sola puntata del suo programma? Se è vero che il contenuto dello show era già stato anticipato, è anche vero che nel club sportivo di Adriano Panatta, dopo un colloquio esilarante, si è ritrovato a fare i lavori più disparati: dal receptionist (logorroico) al ‘bagnino’ in piscina che deve aprire gli ombrelli e pulire il fondo della vasca, sua prima mansione che gli è costata un’ammonizione per aver bucato un ombrellone costoso: un errore che ha portato il suo mentore Michele ad avere nei suoi confronti un atteggiamento passivo-aggressivo. Insomma, forse il manutentore (doveva essere un posto da ‘coordinatore’, ma si è rivelato un altro tipo di ruolo) non è proprio il lavoro adatto a lui, né giocare a tennis, visto che l’unica partita alla quale è stato chiamato a partecipare lo ha visto protagonista di movimenti imbarazzanti. E poi ha definito Maurizio, cugino di Panatta e maestro di tennis, un falso, anzi un traditore alla ‘Giuda’, facendo anche una battuta sui 30 denari. Il motivo? Gli aveva detto che stava pulendo bene il campo da gioco, facendogli molti complimenti, ma appena è arrivato il proprietario del club a dire che il lavoro svolto era pessimo, Maurizio ha dato ragione al cugino.

Poi il momento alla Temptation Island, una sorta di falò di confronto, o almeno così lo ha definito Max Angioni, in cui lui prima ha denunciato ad Adriano Panatta il comportamento dei due collaboratori – Michele e Maurizio -, dicendo che una volta diventato coordinatore li avrebbe cacciati tutti, e poi si è ritrovato a dover ripetere le stesse cose davanti ai due diretti interessati. Un momento di tensione così comico che il tempo è passato velocemente, anche grazie all’ironia pungente dell’ex tennista italiano, sempre diretto anche nel stroncare le capacità di Angioni e per questo molto divertente. L’esperienza lavorativa si è poi conclusa in studio, dove Panatta prima ha dichiarato che l’operato del comico al club sportivo è stato pessimo e poi ha partecipato a una sorta di partita a tennis contro lo stesso conduttore dello show.

Roberta Tagliavini a Max Working con Angione

Nemmeno come ‘antiquario’ è riuscito a convincere la sua datrice di lavoro, Roberta Tagliavini, che il primo giorno lo ha mandato a prenderle un caffè e a portare il suo cane a fare i bisogni. Nel corso della prova, l’ospite lo ha considerato lento nello scaricare oggetti di antiquariato da un camion e un ‘disastro’ e ‘incompetente’ nel trattare con una cliente: lui aveva chiesto 10mila euro per due sedie, mentre lei è riuscita a farsele vendere a 5mila euro. Non solo, perché Max Angioni, dopo aver svolto un colloquio pessimo in cui ha dimostrato di non conoscere la differenza tra Liberty e Déco (ma il bello e il brutto lo ha distinto, perché, a nostro avviso, hanno mostrato degli oggetti orrendi sia per lui che per noi), ha parlato con ironia di body shaming (in sostanza, la Tagliavinigli ha detto che dovrebbe perdere qualche chilo e che ci avrebbe pensato lei facendolo sgobbare) e mobbing. Tante le parolacce e gli insulti usciti dalla bocca della mercante d’arte, ma a spiazzare è quando dice che, secondo lei, Max Angioni è una "poltrona Comoda", ovvero una di quelle poltrone con un buco al centro che serviva per defecare e costava solo 350 euro. Questo è successo subito dopo che il comico le ha chiesto che tipo di oggetto di antiquariato lo ritenesse e il suo valore.

Le reazioni sui social dopo Max Working

Durante e dopo la prima puntata di Max Working, andata in onda su Italia 1 martedì 15 luglio 2025, non sono mancate le reazioni sui social, perlopiù positive. Tra queste, ricordiamo: "Sto morendo", "Anche se non funziona l’idea del programma (boss NON in incognito), Max Angioni è veramente bravo e il montaggio tra ciò che succede e il suo commento tiene in piedi il tutto", "Finalmente qualcosa di nuovo in TV", "Finalmente uno show con degli autori veri dietro", "Insolito, piacevole. Finalmente", "Max Angioni su #Italia1 sta facendo il programma che avrebbe salvato la carriera di Alessandro Cattelan sulla TV generalista".

E ancora: "Questa trasmissione di #MaxAngioni è una piacevole sorpresa! Tv Fresca e intelligente", "È stata geniale l’apertura con Panatta e il tennis, ha conquistato tutti", "Bravissimo a reinventarsi in tempi così rapidi dal suo esordio!!!", "Ho riso come una matta, mi hai tolto il nervosismo della giornata, grazie", "Format molto divertente e originale, durata giusta e la serata è letteralmente volata", "Ma lo spettacolo di Max Angioni su Italia1? Lui con la sua naturalezza e spontaneità ti porta dove vuole. Grandissimo Max". Infine, una piccola critica: "Lo spazio di Roberta Tagliavini doveva andare in apertura, non come secondo slot. Lei buca lo schermo tantissimo".

