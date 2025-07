Sanremo 2026, la scelta di Carlo Conti: Vanessa Incontrada co-conduttrice (ma c’è un grande ostacolo) La bella e talentuosa conduttrice spagnola salirà sul palco dell’Ariston accanto al direttore artistico per presentare la kermesse? Ecco l’indiscrezione.

Nonostante manchino ancora diversi mesi al prossimo Festival di Sanremo, il toto nomi dei possibili co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti alle redini della kermesse è già iniziato. Nelle ultime ore, il giornalista Alberto Dandolo si è espresso tra le pagine del settimanale Oggi proprio a proposito di questo, lanciando un’indiscrezione secondo la quale il direttore artistico sognerebbe di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston la bella e talentuosa Vanessa Incontrada, salvo dover prima riuscire scogliere un piccolo grande nodo: scopriamo di più.

Sanremo 2026, Vanessa Incontrada co-conduttrice: l’indiscrezione (e il grande ostacolo)

A lanciare questa inedita indiscrezione è stato il giornalista Alberto Dandolo, che tra le pagine del noto settimanale Oggi ha scritto: "Tra i fan della Incontrada spicca Carlo Conti… Il conduttore toscano apprezza molto Vanessa, al punto di sognarla al suo fianco al prossimo Sanremo". A quanto pare, il buon Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, sogna di poter avere al suo fianco come co-conduttrice la carismatica Vanessa Incontrada, che negli anni ha già dimostrato moltissime volte di sapersi destreggiare perfettamente sul piccolo schermo, sia come attrice che conduttrice. E indubbiamente non potrebbe che essere una ventata di allegria per la nota kermesse, grazie alla sua simpatia e all’innata ironia. Senza dimenticare che Conti e Incontrada in passato hanno già collaborato con ottimi risultati presentando insieme i Seat Music Awards, i Tim Music Awards e i Wind Music Awards.

A frenare questo sogno ci sarebbe però un piccolo grande ostacolo. "L’attrice sta finalizzando un accordo di esclusiva con il Biscione, a cui spetterebbe l’ultima parola per il via libera alla sua incursione in Riviera…", ha fatto sapere Alberto Dandolo. In altre parole, Vanessa Incontrada sarebbe a un passo dal firmare un contratto in esclusiva con Mediaset. E, in tal caso, dovrà dunque essere proprio l’Azienda di Cologno Monzese a dare il via libera alla conduttrice per la sua partecipazione a un programma della rete concorrente, proprio come accaduto l’anno scorso con Gerry Scotti. E, se così dovesse essere, non rimarrà che confidare nelle doti persuasive di Carlo Conti.

Vanessa Incontrada, un’estate ricca di progetti

Ciò che per ora è certo, è che per Vanessa Incontrada sarà un’estate piena di lavoro e nuovi progetti televisivi. "Tra qualche giorno inizierà le riprese di una nuova serie in tre puntate che andrà in onda il prossimo anno su Canale 5 e si intitolerà Erica", ha rivelato Dandolo su Oggi. Dalle indiscrezioni pare infatti che Vanessa sia pronta a calarsi nei panni di un personaggio molto simile a quello dell’iconica Jessica Fletcher, protagonista della serie La signora in giallo. Un progetto che incuriosisce già tantissimo e che terrà impegnata l’attrice per tutta l’estate, in attesa di sapere se potremo veramente godere della sua presenza anche al prossimo Festival di Sanremo.

