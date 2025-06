'Il Volo - Tutti per uno', festa finale con ospiti pazzeschi: da Giorgia a Beppe Fiorello, chi canta stasera Stasera 2 giugno Canale 5 trasmette la terza e ultima puntata del concerto-evento con protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Lunedì 2 giugno 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda la puntata conclusiva di Il Volo – Tutti per uno. Dopo due serate di successo, il trio torna all’Arena di Verona per chiudere il ciclo con un concerto che mette insieme i loro brani più noti e qualche momento personale. Presenti sul palco tanti ospiti, condotti da Lorella Cuccarini. L’idea è interessante: unire musica lirica e pop, mantenendo uno stile accessibile e riconoscibile anche in questa serata finale.

Il Volo – Tutti per uno: chi ci sarà sul palco e dove vederlo (2 giugno)

Tra gli ospiti previsti ci sono Alessandra Amoroso, Giorgia, The Kolors, Arisa, Vanessa Incontrada, Brunori Sas, Mario Biondi, Clara, Gioria, Giuseppe Fiorello, Andrea Griminelli. Un’ora e mezza circa di musica, tra repertorio classico e contemporaneo, in una cornice suggestiva come l’Arena di Verona. Se vi piace Il Volo o siete curiosi di rivederli in un contesto più raccolto, è un’occasione valida. L’appuntamento invece è alle 21:30 su Canale 5, con possibilità di rivederlo anche su Mediaset Infinity. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche