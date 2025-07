Marina Donato, morta la moglie di Corrado: l'ultima apparizione in Tv con Amadeus, poi il malore fatale È notizia di queste ore l’improvvisa morte a 76 anni della nota produttrice, nonché vedova dell’indimenticabile Corrado Mantoni: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Lutto nel mondo televisivo italiano per la scomparsa a 76 anni di Marina Donato, storica produttrice televisiva nonché moglie dell’indimenticato Corrado. La donna, che si trovava in un ristorante romano, ha improvvisamente accusato un forte malore (forse arresto cardiaco) accasciandosi a terra. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi e il trasporto al Policlinico Umberto I di Roma, per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare. In attesa dell’ultimo saluto ai funerali, che si terranno sabato 2 agosto alle 10.30 nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, ricordiamo la nota produttrice ripercorrendo le principali tappe della sua vita.

Chi era Marina Donato, moglie di Corrado

Marina Donato, classe 1949, ha frequentato il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne per poi iniziare a lavorare nel 1972 come segretaria di redazione in un periodico cattolico. L’anno successivo è poi iniziata la proficua collaborazione con Corrado in una società di organizzazione di spettacoli itineranti. Il suo importante ruolo dietro le quinte della televisione italiana ha invece avuto inizio nel 1982 come produttrice esecutiva per i programmi Il pranzo è servito e La cena è servita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Negli anni a seguire, Marina ha poi assunto il ruolo di produttrice esecutiva anche di Buona Domenica con Corrado e Maurizio Costanzo, e di ben 10 edizioni de La Corrida, diventandone anche coautrice negli anni a seguire. Nel 2005, Marina ha poi fondato la società di produzione Corìma con Massimiliano Lancellotti, firmando trasmissioni di grandissimo successo, tra le quali che il grande ritorno della Corrida sul Canale Nove con Amadeus nel 2024. Proprio Amadeus, qualche mese fa, aveva parlato della bella amicizia tra lui e la produttrice, e della promessa che le aveva fatto di condurre proprio il programma reso noto e indimenticabile dal marito Corrado.

Marina Donato e il grande amore per Corrado

Marina Donato e Corrado Mantoni, con 25 anni di differenza, hanno vissuto una storia d’amore lunga, intensa e profonda che li ha legati non solo nella vita privata ma anche in quella professionale. Dopo ben 23 anni di convivenza, la coppia è convolata a nozze il 27 giugno del 1996, senza lasciarsi mai nemmeno per un solo giorno. A separarli è stato poi il destino, con la prematura scomparsa di Corrado avvenuta nel 1999.

Proprio in una delle sue ultime interviste al Corriere della Sera, Marina aveva ricordato l’amato marito rivelando la scommessa fatta poco prima della sua morte. "Temeva che nessuno si sarebbe più ricordato di lui. Io gli dissi che non era vero. Ho vinto io quella scommessa, e so che lui dall’aldilà lo ha visto".

Potrebbe interessarti anche