Selvaggia Lucarelli, gli auguri al padre 91enne: "Ho capito più cose in 3 anni che in 47". Il rimando a Corrado Augias Un post affettuoso e malinconico, in cui la giornalista si rivolge al padre con parole cariche di emozione. Ecco cosa ha rivelato Selvaggia su papà "Augias".

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Selvaggia Lucarelli ha deciso di condividere sui social i dettagli del compleanno del padre: un legame che si è rafforzato con il tempo, scoprendosi veramente solo negli ultimi anni. La giornalista ha dedicato un pensiero speciale al papà Nicola, con cui convive da tre anni. Un post tenero e pieno di affetto, che racconta qualcosa di più di una semplice giornata di festa.

Selvaggia Lucarelli un compleanno importante per papà Nicola

Selvaggia Lucarelli ha festeggiato in famiglia i 91 anni del padre, Nicola, condividendo sui social un pensiero che, come spesso accade con lei, riesce a essere al tempo stesso ironico, diretto e molto profondo. In una storia Instagram, la foto di una padella di pesce con le candeline infilate dentro e una frase che colpisce per la sua sincerità: "Papà Augias oggi ne fa 91. E ho capito più cose di lui negli ultimi tre anni che nei precedenti 47". Dietro quella battuta, che accosta il padre al giornalista Corrado Augias con affetto e ironia, si nasconde un pezzo di vita quotidiana, fatta di condivisione, piccoli gesti, abitudini che cambiano e di un rapporto che si è intensificato da quando Nicola vive con Selvaggia a Milano.

Un legame rafforzato dalla perdita della madre

Da quando, nel 2022, è venuta a mancare la madre di Selvaggia, la convivenza con il padre si è fatta più stretta, quasi inevitabile. Nadia, madre della Lucarelli e malata di Alzheimer, ha lasciato la famiglia della giornalista a causa di alcune complicanze di salute nate dopo aver contratto il Covid. La giornalista ha lasciato intendere in passato, raccontando come questo cambiamento abbia dato nuova forza a un rapporto che prima era chiaramente più distante e spesso silenzioso. La convivenza ha portato con sé anche momenti di affetto e di quotidianità condivisa.

La festa di Selvaggia Lucarelli per il padre

Il pranzo si è svolto in famiglia, con Selvaggia, il fratello Fabio e i rispettivi compagni, quindi anche Lorenzo Biagiarelli, con cui il padre Nicola avrà condiviso tanti momenti in questi anni di vita sotto lo stesso tetto. Non sono mancati sorrisi e calore umano, immortalati dalla foto con la padella piena di pesce e le candeline accese. Questa giornata è diventata così un momento per riflettere su quanto i legami familiari possano cambiare e rafforzarsi col tempo, soprattutto dopo le difficoltà e le perdite. Per Selvaggia Lucarelli, questa convivenza ha portato indubbiamente a riscoprire il padre sotto un nuovo sguardo, con più complicità e meno distanze. In un mondo dove i rapporti spesso si affievoliscono, lei ha voluto mettere in luce come l’amore e la presenza, anche quando segnati dal tempo, siano ciò che conta.

