Temptation Island, il marito di Mara Venier Nicola Carraro all'attacco: "Rappresentano il maschio medio italiano?" Tutti pazzi per il viaggio nei sentimenti di Canale 5: e spunta il post che non ti aspetti, di un telespettatore davvero insospettabile

Temptation Island è il programma fenomeno dell’estate già da anni, ma in questa edizione il viaggio nei sentimenti id Filippo Bisciglia ha toccato vette mai raggiunte prima in termini di share e numero di spettatori arrivati ormai a sfiorare i 4 milioni.

Tutti o quasi lo guardano, moltissimi si divertono, molti lo criticano e tantissimi ne parlano. Temptation Island è il guilty pleasure dell’estate televisiva italiana e con le sue situazioni spesso grottesche conquista anche i telespettatori più insospettabili.

Nicola Carraro si diverte a commentare Temptation Island

E in questa categoria, quella degli insospettabili, rientra certamente anche Nicola Carraro, il marito di Mara Venier che questa mattina si diverte a spiazzare tutti con un post sul suo profilo Instagram che veramente in pochi, se non nessuno, si sarebbero aspettati da lui.

L’anziano ex produttore, torna sui social dopo un periodo difficile per la sua salute e quindi, già vederlo sereno e sorridente postare un contenuto è qualcosa che mette allegria. In più, il marito di Mara Venier decide, più o meno consapevolmente chissà, di puntare dritto all’hype e di buttarsi nell’agone dell’oceano di conversazioni, commenti, meme e post social a tema Temptation Island. Ebbene sì, anche Nicola Carraro fa coming out e svela di aver seguito le avventure della scombinate coppie che partecipano al viaggio nei sentimenti di Canale 5. In particolare la sua attenzione si è fermata sulla fauna maschile messa in mostra dallo show. Fidanzati che sono, o almeno credono di essere, grandi conquistatori, sicuramente facilissimi alla lusinga, poco a proprio agio quando a mollare un po’ sono le fidanzate e perennemente presi da attacchi di rabbia, tra recriminazioni, accuse, escandescenze e sfogo fisico su qualsiasi cosa inanimata passi loro a tiro. Insomma, un catalogo di casi complicati per un analista ma ottima merce televisiva.

Il commento di Nicola Carraro a tutta questa abbondanza di virilità scompaginata è esilarante.

"Buongiorno amici", esordice Carraro sul suo video Instagram. "E’ passato tanto tempo, ma finalmente eccomi qui. Oggi voglio parlare di un argomento molto lieve ma che mi ha fatto molto ridere. Io mi sono fatto molte risate. La domanda è questa: i maschi concorrenti, secondo voi rappresentano davvero il maschio medio italiano? E che voto gli diamo, tra tatuaggi, palestra, canottiera e estrema gelosia? Sono pessimi, sono buoni, sono ottimi, oppure vergognosi? Evviva e in alto i cuori sempre, ragazzi".

E chissà quale di queste opzioni prevarrà in questo curioso e spiritoso sondaggio.

