Serena Grandi: “Pazzie per Paolo Sorrentino, mi ha detto no. Maradona? Piccolo ma focoso” Ospite di Storie di Donne al Bivio, l’attrice si racconta a Monica Setta e parla dei suoi (chiacchieratissimi) amori passati, da Zucchero a Maradona

Serena Grandi si confessa. Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio (nella puntata che andrà in onda sabato 7 giugno 2025 alle 15 su Rai 2), l’attrice bolognese si è raccontata a cuore aperto e ha parlato di alcuni dei suoi chiacchieratissimi (e non) amori passati. Dalla relazione con Zucchero al flirt con Maradona fino al grande amore per Paolo Sorrentino, Serena si è ‘concessa’ anche alcuni dettagli inediti. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Serena Grandi e gli amori passati: da Zucchero a Maradona, il racconto a Storie di Donne al Bivio

Ospite di Storie di Donne al Bivio nella puntata che andrà in onda sabato 7 giugno (appuntamento su Rai 2 alle ore 15), Serena Grandi ha parlato di alcuni dei suoi più chiacchierati (ma anche nascosti) amori e flirt che hanno segnato indelebilmente la sua vita privata e sentimentale. Tra la relazione da giovane con Adriano Panatta e il complicato matrimonio con Beppe Ercole (finito con i tradimenti e le nuove nozze di quest’ultimo con Corinne Cléry), infatti, l’attrice bolognese ha confessato: "Ho avuto molti uomini nella mia vita, ma la storia più sexy l’ho vissuta con Zucchero Fornaciari". "Quando mi sono separata da mio marito Beppe ho buttato tutti i vestiti Chanel o le giacche con i bottoni d’oro" ha raccontato Serena: "Ho infilato un chiodo, un jeans e sono andata al Piper a ballare. Lì ho conosciuto Zucchero e la sera stessa l’ho seguito in albergo".

In studio da Monica Setta, Serena Grandi si è sbottonata anche su un flirt mai confidato con Diego Armando Maradona, idolo e vero e proprio simbolo di Napoli sul finire nella seconda metà degli anni Ottanta: "Mi fece una corte serrata. Lo raggiunsi al Vomero a Napoli ma poi vidi una marea di paparazzi e mi diedi alla fuga. Ci rivedemmo più avanti. Era piccolo, ma focoso. E baciava da Dio".

La parentesi con Giovanni Agnelli e l’amore per Sorrentino

Nel corso della sua chiacchierata con Monica Setta a Storie di Donne al Bivio Serena Grandi ha ricordato anche la breve parentesi con Giovanni Agnelli, che le fu presentato dal suo grande amico Luca Cordero Di Montezemolo: "L’Avvocato faceva tante domande e mangiava pochissimo. La prima volta ero sposata, poi mi volle rivedere dopo la separazione ma durò poco". Icona del cinema erotico italiano degli anni Ottanta, Serena Grandi ha anche ammesso di avere ricevuto solo due volte picche nella sua vita: "Mi hanno detto ‘no’ Sean Penn e Paolo Sorrentino". Quest’ultimo, tuttavia, è e rimarrà il grande amore dell’attrice: "Per Paolo farei pazzie, ma quella con lui è davvero una storia impossibile, che esiste solo nella mia testa".

