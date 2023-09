Ascolti tv, clamoroso flop per Rai 3: Filorosso superato da Primo Appuntamento Il talk della terza rete ha registrato un grave crollo degli ascolti: ieri su Real Time Flavio Montrucchio ha fatto più spettatori di Manuela Moreno.

Se da un lato Rai 1 continua a macinare successi, imponendosi quasi quotidianamente come la rete più vista dagli spettatori (soprattutto per quanto riguarda la prima serata), dall’altro ci sono reti che stanno faticando maggiormente a emergere. In particolare, le prime serate di Rai 2 e Rai 3 non stanno ottenendo i risultati sperati, forse anche a causa della fuga di massa dei conduttori più vicini alla sinistra dopo l’insediamento della nuova dirigenza. Tra i flop più clamorosi registrati nelle ultime settimane c’è senza dubbio quello di Filorosso, che nella serata di ieri – martedì 19 settembre – ha ottenuto ascolti decisamente preoccupanti.

Ascolti tv: flop Rai, crollano gli ascolti di Filorosso

Il programma di approfondimento, condotto da Manuela Moreno, ha il difficile compito di sostituire Cartabianca nel martedì sera di Rai 3 nei mesi estivi. Forse complice il fatto che la trasmissione di Bianca Berlinguer si sia spostata a Mediaset, e che quindi sia ora diventata il maggior competitor di Filorosso, nella serata di ieri quest’ultimo ha registrato un vero e proprio flop. Gli ascolti si sono fermati al 2,1% di share, con un totale di 303mila spettatori. Un dato non esattamente incoraggiante per il programma di Rai 3, che nelle ultime settimane ha praticamente dimezzato i propri numeri: basti pensare che martedì 5 settembre ha ottenuto 4,25% di share con 609mila spettatori. Un dato in netto calo la settimana successiva, il 12 settembre, con un totale di 331mila spettatori e 2,2% di share. Nella prima serata di ieri, però, il programma di Manuela Moreno ha raggiunto il punto più basso della stagione: Filorosso si è posizionato all’ultimo posto rispetto a tutte le altre reti generaliste, battendo soltanto reti minori come Iris, La5 o Rai Premium. A far preoccupare i vertici della Rai è un dato che appare subito sintomatico della crisi che il programma sta affrontando: Primo appuntamento, il dating show targato Real Time e condotto da Flavio Montrucchio, ha totalizzato il 2% di share, ma battendo Rai 3 come numero di spettatori: 358mila persone hanno seguito il programma.

Il nuovo martedì di Rai 3

Sembra dunque necessario, per Rai 3, correre ai ripari e intervenire per riportare il martedì sera ai fasti di un tempo. Certo, sembra un’impresa quasi impossibile senza poter contare su Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca, che a partire da questa stagione è migrato su Rete 4, offrendo una concorrenza spietata alla rete informativa della Rai. L’arma che la tv di Stato ha in serbo per riprendere le redini del martedì sera è Nunzia De Girolamo, che a partire dal mese di ottobre debutterà in prima serata con un programma tutto nuovo, Avanti popolo.

