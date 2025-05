Pierluigi Diaco contro Monica Setta: la richiesta (gelida) alla Rai sugli ospiti, il retroscena Dopo aver già avuto dissapori anche in passato, i due conduttori sembrerebbero essere di nuovo alle prese con una certa tensione: il retroscena di Dagospia.

Le querelle tra conduttori televisivi sono ormai all’ordine del giorno, e le prime tensioni tra Monica Setta e Pierluigi Diaco risalgono in realtà a qualche anno fa. Nel 2020, infatti, nel corso del programma Io e Te condotto da Diaco su Rai1, il conduttore aveva zittito Monica Setta presente in studio in veste di ospite creando un certo imbarazzo. Ebbene, da quella piccola frizione sono passati anni, ma pare proprio che tra i due vi sia ancora una certa tensione, manifestata dallo stesso Diaco proprio negli ultimi giorni: ecco cosa sta accadendo.

Tensioni tra Pierluigi Diaco e Monica Setta: cosa succede

A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela, nota penna del settimanale Chi, il quale ha rivelato che Pierluigi Diaco, attualmente alle redini del talk BellaMà, avrebbe manifestato apertamente il suo forte disappunto in merito alla possibilità che alcuni volti noti del cast del suo programma possano presenziare anche in quello della collega. Nel dettaglio, Diaco sarebbe fortemente contrario alla partecipazione di Roberta Capua e Antonella Elia, volti di BellaMà, nel programma Storie di donne al bivio di Monica Setta.

Una presa di posizione che avrebbe di conseguenza creato non pochi problemi ai vertici dell’azienda. Il programma della notte condotto da Monica Setta poco c’entra, in realtà, con il talk di Pierluigi Diaco, eppure dalle ultime indiscrezioni pare proprio che la tensione tra i due colleghi sia arrivata al punto di non voler concedere nemmeno la presenza degli stessi colleghi in entrambi i programmi. Una querelle che, nel caso fosse reale, ricorderebbe molto quelle dei bambini dell’asilo che, accecati dalla gelosia, non accettano che il proprio amichetto diventi amico anche di altri bambini.

Pierluigi Diaco e Monica Setta, una tensione che nasce dal passato

Questo nuovo disappunto da parte di Pierluigi Diaco potrebbe dunque risultare ai più come una mera scusa per riprendere in realtà un discorso già aperto in passato. Come abbiamo visto, non è infatti la prima volta che i due conduttori si ritrovano ad avere momenti di forte frizione, anche in diretta televisiva.

Basti ricordare appunto il programma Io e Te del 2020 condotto proprio da Pierluigi Diaco. Nel corso di una puntata che vedeva ospite Monica Setta, dopo che la giornalista lo interruppe mentre stava per rivolgerle una domanda Diaco rispose in maniera stizzita rivolgendosi alla collega con un sonoro: "Vuoi condurre tu al posto mio?". E, dopo questo, il fatto che tra loro non scorra buon sangue risulta ancora più comprensibile.

