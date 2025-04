Monica Giandotti rimpiazza Manuela Moreno, debutto al Tg2 Post tra le polemiche. La sua replica alle accuse La giornalista prenderà il posto di Manuela Moreno alla guida della rubrica in coda al telegiornale a partire da oggi, ma ha già smentito malumori in redazione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Monica Giandotti si prepara per una nuova avventura televisiva. Oggi lunedì 14 aprile 2025, infatti, la giornalista romana debutterà su Rai 2 al timone del Tg2 Post dopo avere salutato il Tg3 Linea Notte. Monica prenderà il posto di Manuela Moreno (che ha fatto il percorso inverso, sbarcando su Rai 3) in uno degli slot più complicate dell’intero palinsesto, ma ha subito voluto mettere a tacere i rumor riguardanti eventuali malumori all’interno della redazione. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Monica Giandotti, l’esordio da conduttrice del Tg2 Post

Come anticipato già la scorsa settimana, Monica Giandotti è stata "promossa" in Rai e assegnata alla redazione Esteri del Tg2; a partire da oggi sarà lei a condurre il Tg2 Post, la rubrica in coda al telegiornale in onda dal lunedì al venerdì alle 21. Per la giornalista romana si tratta di una bella quanto complicata sfida, dal momento che si ritroverà alla guida di una delle fasce orarie peggiori di Rai 2, in crisi da parecchio tempo e spesso a malapena oltre la soglia del 2% di share. "Emozionata sì ma in senso positivo, è una fascia oraria molto importante dell’informazione del servizio pubblico. Quindi c’è energia, entusiasmo ma nessuna ansia" ha raccontato Monica ad Adkronos a poche ore dal suo debutto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La nuova conduttrice del Tg2 Post ha annunciato che non ci saranno stravolgimenti nel programma, che rimarrà molto vicino all’impronta data da Manuela Moreno: "Il format di Tg2 Post è molto riconoscibile, è quello dato da Manuela Moreno e dalla redazione del Tg2, non cambia e resterà quello che gli spettatori conoscono. Io porterò me stessa, non sarò diversa da quello che sono". E a proposito della collega – sbarcata su Rai 3, facendo il percorso inverso e passando all’access prime time con Peter Gomez – Monica Giandotti ha voluto smentire i recenti rumor che parlavano di possibili malumori all’interno della redazione.

La replica alle polemiche e l’addio di Manuela Moreno

Raccontandosi ad Adkronos, Monica Giandotti – come detto – ha innanzitutto voluto replicare ad alcune recenti polemiche che parlavano di tensioni all’interno della redazione del Tg2 Post. Stando a quanto rivelato dalla giornalista classe 1978, il cambio di conduzione non sarebbe stato dettato da problemi, ma anzi dall’aprirsi di nuove possibilità. "Io sto per intraprendere un’avventura che la Rai, intesa non solo come Tg2 ma proprio come azienda, mi ha chiesto. Quindi sono felice di riconoscere che la Rai è un’azienda che dà delle opportunità ai suoi dipendenti, ai suoi giornalisti" ha spiegato Giandotti, aggiungendo: "Si dice spesso che gli interni non vengono valorizzati, ora nella misura in cui l’azienda si è fatta sponsor, cosa possiamo dire se non applaudire?".

Potrebbe interessarti anche