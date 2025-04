Rai 2 premia Monica Giandotti: condurrà il Tg2 Post (dopo le scintille con Giletti) Dopo l’addio di Manuela Moreno (passata a Rai 3), la conduttrice romana farà il percorso inverso e sbarcherà sulla seconda rete, in costante crisi d’ascolti

Monica Giandotti saluta Rai 3. Dopo le scintille di ieri con Massimo Giletti, infatti, la conduttrice sbarcherà su Rai 2, dove sarà al timone del Tg2 Post. Con l’addio di Manuela Moreno (passata proprio a Rai 3), Monica farà il percorso inverso e prenderà le redini di una delle fasce orarie peggiori della seconda rete, in crisi d’ascolti ormai da tempo. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Monica Giandotti passa a Rai 2: è la nuova conduttrice del Tg2 Post

Monica Giandotti continua a godere di grande fiducia in Rai, che ha deciso di ‘promuoverla’ su Rai 2 dopo l’esperienza al timone del Tg3 Linea Notte. Dopo l’ultimo battibecco a distanza con Massimo Giletti (che ieri ha ceduto la linea con Lo Stato delle Cose alla collega chiamandola ‘Giannotti’ e scatenando la sua reazione: "Caro Massimo, grazie per la linea. Una piccola annotazione: è Giandotti e non Giannotti, così magari la prossima ci salutiamo con i cognomi giusti"), la conduttrice passerà dunque alla seconda rete e saluterà la seconda serata di Rai 3. Come anticipato da LaPresse, infatti, Monica Giandotti è stata assegnata alla redazione Esteri del Tg2 e condurrà tutti gli appuntamenti del Tg2 Post dal lunedì al venerdì alle 21 al termine dell’edizione delle 20:30 del TG2 della sera.

La sfida ‘impossibile’ di Rai 2: gli ascolti e il futuro

Dopo l’addio di Manuela Moreno (passata all’access prime time di Rai 3 con Peter Gomez), dunque, sarà Monica Giandotti a raccogliere la sfida quasi impossibile di Rai 2. La fascia oraria del Tg2 Post è infatti da tempo una delle peggiori del palinsesto e raccoglie a malapena il 2% di share, affondata nettamente da Italia 1 e staccata anche da reti come Real Time. Riuscirà la conduttrice a risollevare le sfortunate sorti della rubrica in coda al Tg2? La nuova conduzione sarà effettiva a partire dal prossimo 14 aprile, quando non potrà più contare nemmeno su una prima serata di spicco come quella da record di Stefano De Martino alla guida di Stasera Tutto è Possibile, senza contare che altri programmi di richiamo della seconda rete come Belve e Rocco Schiavone sono già andati in onda in questa stagione televisiva. Dopo il biennio a Unomatinna su Rai 1 e l’avventura alla guida di Agorà su Rai 3, Monica Giandotti, insomma, è chiamata alla sua prima sfida su Rai 2, che si preannuncia a dir poco complicata.

