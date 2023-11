Manuela Carriero torna sui social con una frecciata dopo l’addio a UeD: “Ora sono una vera mummia” L’ormai ex tronista ha pubblicato un post su Instagram con tanto di stoccata all’ex corteggiatore Michele, poi l’annuncio: “Vorrei spiegarvi alcune cose”

Manuela Carriero rompe il silenzio dopo il clamoroso addio a Uomini e Donne. L’ormai ex tronista è tornata sui social dopo aver abbandonato il dating show di Maria De Filippi, pubblicando un post su Instagram con tanto di frecciata diretta al suo ex corteggiatore Michele. Rimasta senza corteggiatori, Manuela ieri ha lasciato il programma dopo un controverso confronto e una situazione surreale che passerà alla storia di UeD, ma sui social ha annunciato che chiarirà meglio quanto successo. Scopriamo cosa ha detto.

Manuela Carriero sui social dopo l’addio a Uomini e Donne

Dopo un lungo silenzio social che durava da metà agosto, Manuela Carriero è tornata a pubblicare su Instagram dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. La sua avventura sul trono del dating show di Maria De Filippi si è chiusa anzitempo, con l’ormai ex tronista che – rimasta senza corteggiatori – ha deciso di lasciare il programma di Canale 5. Una decisione presa nel corso delle registrazioni e concretizzatasi nella puntata di ieri di UeD che è destinata a fare discutere soprattutto per come è arrivata. In una situazione quasi surreale, Manuela ha infatti insistito per rivedere i suoi due ex corteggiatori Michele e Carlo per avere dei chiarimenti, ma insistendo di fatto più del dovuto ("Come fai a dire che non ti piaccio") e costringendo entrambi a un siparietto disarmante, chiuso da Maria De Filippi ("Mai e poi mai questa scena l’avrei voluta vedere. Tutto questo è umiliante per te").

Nella giornata di ieri Manuela, come anticipato, è tornata sui social e ha pubblicato su Instagram un post che la ritrae a una festa di Halloween nei pressi di Monterotondo, lungo la via Tiberina, in provincia di Roma. Travestita e truccata per l’occasione, Manuela ha aggiunto una didascalia che sa tanto di stoccata nei confronti del suo ex corteggiatore Michele: "Ora sì che sono una vera mummia…". Il ragazzo l’aveva infatti accusata più volte nel corso di questa edizione di Uomini e Donne di "non avere carattere". "È eloquente" ha aggiunto l’ex volto di Temptation Island, rendendo la frecciata tutt’altro che velata.

Manuela ha poi approfittato per ringraziare i fan che l’hanno seguita durante questa breve esperienza sul trono del dating show di Maria De Filippi ("Grazie di cuore per tutti i messaggi trovati in direct dopo due mesi"). Per lei si parla anche di un ritiro anticipato per entrare nella casa del Grande Fratello; l’ormai ex tronista ha promesso di chiarire meglio quanto accaduto prossimamente, sempre sui social: "Vorrei spiegarvi alcune cose nelle storie in questi giorni".

