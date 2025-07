Valeria Marini, l’incredibile mistero di suo padre (finalmente svelato) Ecco tutti i segreti sulla pellicola estiva piena di stelle nascenti: dal ruolo da femme fatale di Valeria Marini, a Martina Colombari prima di Miss Italia.

Abbronzatissimi 2 è una commedia estiva vacanziera anni ’90, ambientata tra le stanze di un hotel di lusso e le spiagge di Cervia. Il film mescola storie di coppie in crisi, giovani in cerca d’avventura e gag da villaggio turistico, con Jerry Calà nel pieno del suo tipico personaggio comico. Valeria Marini, nel ruolo di Bea, aggiunge un tocco di ambiguità da femme fatale mentre mente sull’identità dell’uomo che l’accompagna, mentre Eva Grimaldi arricchisce la dinamica con la sua spontaneità. Il film riesce a intrattenere con la sua leggerezza nostalgica, diventando un cult da estate da riscoprire per chi ama le commedie retrò.

Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo va in onda proprio stasera, su Cine 34, alle 21:00. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

