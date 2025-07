La compagna di Raoul Bova aspetta un bambino: cosa succede ora Dalle splendide location scelte, al reboot della serie TV, passando al sequel all'estero, ecco i segreti e il cast di una pellicola diventata subito cult.

Immaturi torna in TV. Il film ruota attorno a sei ex compagni di liceo che, vent’anni dopo il diploma, devono ripresentarsi all’esame annullato: l’esame diventa l’occasione per confrontarsi con scelte, responsabilità e sentimenti rimasti sospesi. Tra questi spicca la storia di Giorgio e Marta (Raoul Bova e Luisa Ranieri), davanti all’incertezza della gravidanza non programmata, vivono un intenso tira e molla emotivo: alla fine, però, la paura viene superata quando Giorgio si rende conto che ama Marta e accetta il futuro insieme. Insieme alla loro si mixano anche le storie degli altri cinque diplomandi.

Immaturi va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:00.

