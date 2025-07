Tragedia per Piero Pelù: c’è chi cerca di guadagnarci Una commedia nera tra morbosità da social, pompe funebri e una rockstar falsa fino al midollo. Piero Pelù interpreta Gabriele Arcangelo, vittima di un incidente.

La famiglia Pasti eredita un’agenzia di pompe funebri ma scopre che il capofamiglia Giovanni (Massimo Ghini) ha lasciato debiti enormi. I fratelli, tra cui spiccano Giuseppe (Edoardo Leo), Maria (Lucia Ocone), Marco (Gian Marco Tognazzi) e Matteo (Alessandro Sperduti), cercano di salvare l’attività con mosse sempre più estreme

Entra in scena Piero Pelù nel ruolo di Gabriele Arcangelo, una celebre rockstar morto per overdose proprio durante una campagna anti-droga, il funerale diventa un evento mediatico e consente alla famiglia di rimettersi in piedi. Pelù ha dovuto gestire la sua prima esperienza da attore, interpretando un personaggio completamente opposto alla sua persona pubblica.

I cassamortari va in onda stasera stessa su Cine 34, alle 21.00.

