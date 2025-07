Luisa Ranieri vittima di un grande equivoco: ha tradito il marito Tutti i segreti sulla commedia diretta da Vincenzo Salemme, dalla colonna sonora firmata da Lucio Dalla, al cast corale scelto tra equivoci e risate.

In SMS – Sotto mentite spoglie, Vincenzo Salemme interpreta Tommaso Lampedusa, avvocato di successo e padre di due adolescenti, felice nel suo matrimonio con Chicca (Lucrezia Lante della Rovere). Mentre guida, però, invia per errore un SMS provocante destinato alla moglie, alla sua migliore amica Chiara, interpretata da Luisa Ranieri. Chiara fraintende, pensando che Tommaso voglia una relazione clandestina, e inizia a molestarla con avances insistenti. È proprio questo equivoco dello scambio di destinatarie del messaggio che scatena la confusione sentimentale e una serie di situazioni imbarazzanti, mentre emergono sotterfugi tra coppie e amici.

SMS – Sotto mentite spoglie va in onda proprio stasera, su Cine 34, alle 21:00.

