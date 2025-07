Raoul Bova, svelato il tradimento: a chi ha cercato di dare la colpa Torna il sequel della celebre commedia, stavolta in salsa vacanziera. Tutti i dettagli sulla trama e il super cast, a partire dall'incontro tra Bova e Rocio.

Immaturi – Il viaggio, sequel della fortunata commedia di Paolo Genovese, il gruppo di ex compagni del liceo parte finalmente per la vacanza saltata anni prima: destinazione Grecia. Tra risate, rancori e vecchie ferite mai guarite, ognuno è costretto a fare i conti con se stesso e con gli altri. Il personaggio di Raoul Bova, sposato e apparentemente tranquillo, cede alla tentazione e tradisce la moglie, interpretata da Luisa Ranieri, con un’altra donna. Ma per non farsi scoprire, escogita un piano surreale: si spaccia per il suo amico Francesco (Ricky Memphis), scatenando una serie di equivoci tragicomici. Il viaggio, come previsto, cambia tutti… Creando nuove consapevolezze nella vecchia compagnia di amici.

Immaturi – Il viaggio va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:00.

