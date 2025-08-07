Stasera in tv (7 agosto): Amadeus e Katia Follesa, staffetta di mezza estate. E Alessandro Gassmann 'riappare' Cosa vedere stasera in tv giovedì 7 agosto: la stagione due di Un professore su Rai 1 si scontra con la selezione di film di Mediaset e il game show su Nove.

A cosa assisteremo stasera in tv giovedì 7 agosto 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle principali reti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (7 agosto), cosa vedere: da Un professore su Rai 1 a The Cage su Nove

Il mercoledì sera estivo di questo 7 agosto riserva più di una sorpresa. Rai 1, ad esempio, punta su un titolo forte: Un professore, con Alessandro Gassmann di nuovo nei panni del carismatico insegnante Dante Balestra. La fiction, tra discussioni filosofiche e drammi familiari, propone storie capaci di parlare a più generazioni. E questa seconda stagione promette di entrare ancora di più nel vivo delle fragilità e delle scelte dei suoi protagonisti. Ma attenzione, perché dall’altra parte c’è un concorrente agguerrito: su Nove va in onda The Cage, il game show condotto da Amadeus che – senza la concorrenza di Affari Tuoi – sta lentamente guadagnando punti di share, con la speranza che il trend di risalita si confermi anche a settembre. A partire dalle 21.20, Amadeus passerà la linea a Katia Follesa, che condurrà una nuova puntata di Comedy Match.

Su Rai 2, come da tradizione, si torna ai Caraibi con Delitti in Paradiso, il giallo solare per eccellenza, che riesce ogni volta a mischiare paesaggi da sogno e omicidi sempre nuovi. Rai 3 invece offre un’alternativa più raffinata con Il discorso perfetto, film francese che riflette con ironia sul potere della parola, sulla paura di esporsi, sul bisogno di credere in se stessi. Una piccola perla che merita la vostra attenzione insomma. Canale 5 va dritta al cuore delle famiglie con Belle & Sebastien, storia di amicizia e avventura ambientata tra le montagne, con un ragazzino e il suo cane a guidare il racconto. È uno di quei film che non invecchiano mai. Italia 1 invece cambia completamente registro e propone Baywatch, versione cinematografica della celebre serie anni ’90, con Dwayne Johnson e Zac Efron a fare i duri sulla spiaggia. Su Rete 4 spazio a Il Padrino, capolavoro del 1972 diretto da Francis Ford Coppola, mentre su La7 torna l’appuntamento in prime time con In Onda, il talk condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.

E poi ci sono le proposte cinematografiche degli altri canali. Su Iris va in onda Cellular, action-thriller adrenalinico con un giovane Chris Evans che gioca sul filo di una chiamata disperata. Su 20 troviamo The Equalizer, una serie fatta di sotterfugi e calcoli di potere. Su La 5, infine, va in onda Escándalo – Storia di un’ossessione, serie che mescola eros e tensione psicologica, raccontando un legame proibito che scivola pericolosamente oltre i limiti. Insomma, se pensavate che ad agosto la TV si spegnesse, vi sbagliavate di grosso.

