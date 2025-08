Stallone torna da re, Tulsa King 3 arriva su Paramount+ con colpi e tradimenti: quando esce, tra e cast Sylvester Stallone guida la terza stagione di Tulsa King, tra nuovi nemici, vecchie faide, alleanze tradite e un impero da difendere su Paramount+ da settembre.

Una delle serie più amate sta per tornare (finalmente) con una nuova stagione inedita, la terza, che promette scintille, faide, sparatorie e molto altro ancora. Se vi diciamo "Il re di Tulsa vi aspetta", riuscite a capire a chi ci riferiamo? Ovviamente, a Tulsa King 3, che molto presto sbarcherà su Paramount+ con un capitolo inedito. Il protagonista indiscusso continuerà ad essere lui, l’amatissimo Sylvester Stallone. Nel 2024, questa serie è stata la più vista globalmente e la la prima puntata della seconda stagione ha registrato 21,1 milioni di spettatori, diventando la più seguita sulla piattaforma streaming. La seconda stagione ha totalizzato 159 milioni di visualizzazioni (con un aumento dell’894%) e 6,1 milioni di interazioni sui social media (con un incremento del 553%). Ma di cosa parlerà il terzo capitolo? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Tulsa King 3, Sylvester Stallone torna a settembre su Paramount+: quando esce

La tanto attesa nuova stagione della celebre serie televisiva creata da Terence Winter, Sylvester Stallone e Taylor Sheridan ha finalmente una data di uscita ufficiale. Paramount e la piattaforma streaming Paramount+ hanno recentemente annunciato che la terza stagione di Tulsa King debutterà il 21 settembre 2025. Gli episodi saranno rilasciati settimanalmente, uno alla volta, in esclusiva sulla piattaforma. Al momento non si conosce il numero esatto degli episodi, ma considerando che le stagioni precedenti contavano rispettivamente 9 e 10 episodi, è probabile che anche questa seguirà un formato simile.

La trama e il cast di Tulsa King 3

Ma cosa ci attende in Tulsa King 3? Nella terza stagione, mentre l’impero di Dwight si allarga, crescono anche i nemici e i pericoli per la sua squadra. A Tulsa, deve confrontarsi con i suoi avversari più temibili: i Dunmire, una famiglia influente e facoltosa che ignora le antiche regole, costringendo Dwight a difendere con forza tutto ciò che ha creato e a proteggere i suoi cari. Nel cast troviamo: Sylvester Stallone, Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike "Cash Flo" Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach e James Russo, con la partecipazione di Garrett Hedlund e Dana Delany.

Inoltre, Samuel L. Jackson farà la sua comparsa nella terza stagione nel ruolo di Russell Lee Washington Jr., personaggio che si trasferirà da Tulsa a New Orleans per diventare il protagonista dello spin-off di TULSA KING, intitolato NOLA KING, recentemente approvato. Dobbiamo attendere poco più di un mese prima di goderci la terza stagione ma, vi capiamo: anche noi non stiamo più nella pelle!

