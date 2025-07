Suspicious Minds su Paramount+: quando rimanere bloccati in ascensore stravolge la vita Un innocente incidente scatena un gioco di specchi dove il confine tra realtà e finzione si fa sempre più labile tra due coppie di turisti a Roma

Oggi approda sul portale di streaming Paramount+ Suspicious Minds, pellicola scritta e diretta da Emiliano Corapi e prodotta da World Video Production e Adler Entertainment con Rai Cinema, in collaborazione con Bling Flamingo. Un film che mette al centro della vicenda desideri, gelosie e verità distorte e che pone a confronti due coppie molto diverse tra loro, in un crescendo di tensione psicologica ambientato tra le strade di Roma. Nel cast Matteo Oscar Giuggioli, volto di Mauro Repetto nella serie tv di Sky Hanno ucciso l’uomo ragno, Amanda Campana, nota per Summertime su Netflix, Francesco Colella, visto ne Il Gattopardo sempre su Netflix e Thekla Reuten, vista recentemente in Citadel: Diana su Prime Video.

Di cosa parla la trama del film Suspicious Minds di Paramount+

Daniele (Giuggioli) e Giulia (Campana) sono una giovane coppia di 20enni alla loro prima vacanza a Roma insieme, mentre i quarantenni Fabrizio (Colella) ed Emilie (Reuten) tornano dall’Olanda nella Capitale, dove si erano conosciuti due decenni prima. Le due coppie, per causalità soggiornano nello stesso hotel. Giulia finisce bloccata per un’ora e mezza in ascensore assieme a Fabrizio. un sospetto irrazionale si insinua nella mente di Daniele, mettendo in crisi la fiducia nella propria compagna. A sua volta, Fabrizio, provocando la moglie, afferma di aver avuto un rapporto con Giulia.

Se da un lato la giovane coppia inizia sfasciarsi, dall’altro si riaccende la scintille in quella più matura, dando il via a un gioco di specchi dove il confine tra realtà e finzione si fa sempre più labile. Con il passare dei giorni, ogni nuovo incontro tra le due coppie alimenta un vortice di tensione, sospetti e desideri inconfessabili.

Cosa ne pensano gli attori

"È una storia in cui tutti espongono le proprie fragilità e non c’è niente di più confortante che mostrare personaggi in crisi in cui immedesimarsi" spiega Francesco Colella. Per Amanda Campana, "Nessuno dei personaggi è realmente in malafede o fa qualcosa di premeditato. Si trovano in determinate situazioni e cercano di uscirne nel modo meno doloroso possibile".

"Quello che attraversano le due coppie ci dice che forse che l’amore non basta per rimanere insieme, le relazioni sono fragili anche quando sono basate su un sentimento forte. Il percorso per andare avanti è molto più complesso", è la convinzione del regista, Emiliano Corapi.

