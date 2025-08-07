Alessandro Gassmann, dopo 'Un professore' arriva su Rai 1 con un legal drama
Smessi i panni di Dante Balestra, l'attore torna nel ruolo di un avvocato pieno di dilemmi morali: ecco quando esce la nuova serie.
Alessandro Gassmann è un gigante del cinema e della TV italiana. Figlio del leggendario Vittorio Gassmann e dell’attrice Juliette Mayniel, cresce tra set e teatri, e con il tempo e tantissimo talento è diventato un’icona che mixa talento, ironia e impegno. Uno dei ruoli che il pubblico ha amato è quello in
Un Professore, su Rai 1, dove Gassmann è Dante Balestra, prof di filosofia non convenzionale che incanta studenti e spettatori.
Ma l’attore non si ferma solo a Dante. Nel 2026, su Rai 1, sarà protagonista di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, legal drama tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Qui interpreta Guido Guerrieri, avvocato barese che naviga tra processi complessi e dilemmi morali. "È un personaggio che vive le ambiguità della giustizia", ha detto l’attore a Sorrisi e Canzoni (giugno 2025).
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel 2025, invece, è sul set di La donna che amava gli animali, film di Massimiliano D’Epiro, dove interpreta un veterinario accanto a Monica Guerritore (uscita prevista 2026). Insomma, Alessandro è un vero vulcano, e se volete saperne di più provate a guardare il Video!
Guida TV
-
09 Agosto 2025
Una commedia sexy in una notte di mezza estateRai Movie
Potrebbe interessarti anche
Un Professore 3, Leo Gassmann accende la speranza sulla storia d'amore tra Simone e Manuel: il ‘segnale’ sui social è già virale
Il pubblico sui social sogna una storia d'amore con la A maiuscola e Leo Gassmann co...
Stasera in tv (7 agosto): Amadeus e Katia Follesa, staffetta di mezza estate. E Alessandro Gassmann 'riappare'
Cosa vedere stasera in tv giovedì 7 agosto: la stagione due di Un professore su Rai ...
I dolori segreti di Leo Gassmann: cosa è successo con il padre
Leo Gassman dedica tutto se stesso all’ascesa e la caduta di Califano: tra dolori fa...
Mani Nude, Alessandro Gassmann è un carceriere pronto a tutto: quando esce il film su Paramount+
Mani Nude, film diretto da Mauro Mancini e tratto dal romanzo omonimo di Paola Barba...
L’Ordine Del Tempo, Apocalisse emotiva con Gerini e Gassmann: il film che vi farà riflettere sulla vita e sulla fine
L’Ordine Del Tempo arriva (in anteprima esclusiva) in streaming su RaiPlay: Gerini e...
Natale senza Babbo, Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri fanno saltare le feste su Prime Video
A novembre una inedita coppia sotto l'Albero di Natale per una commedia pronta a reg...
Sabrina Impacciatore sempre più star di Hollywood: sarà al fianco di Scorsese in un film evento
Sabrina Impacciatore ottiene un altro importante ruolo in una produzione Hollywoodia...
Stasera in tv (4 agosto), Franco Califano e la sfida musicale con Ilary Blasi: di cosa si tratta
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 4 luglio 2025: la ...