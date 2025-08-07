Alessandro Gassmann, dopo 'Un professore' arriva su Rai 1 con un legal drama Smessi i panni di Dante Balestra, l'attore torna nel ruolo di un avvocato pieno di dilemmi morali: ecco quando esce la nuova serie.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Alessandro Gassmann è un gigante del cinema e della TV italiana. Figlio del leggendario Vittorio Gassmann e dell’attrice Juliette Mayniel, cresce tra set e teatri, e con il tempo e tantissimo talento è diventato un’icona che mixa talento, ironia e impegno. Uno dei ruoli che il pubblico ha amato è quello in

Un Professore, su Rai 1, dove Gassmann è Dante Balestra, prof di filosofia non convenzionale che incanta studenti e spettatori.

Ma l’attore non si ferma solo a Dante. Nel 2026, su Rai 1, sarà protagonista di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, legal drama tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Qui interpreta Guido Guerrieri, avvocato barese che naviga tra processi complessi e dilemmi morali. "È un personaggio che vive le ambiguità della giustizia", ha detto l’attore a Sorrisi e Canzoni (giugno 2025).

Nel 2025, invece, è sul set di La donna che amava gli animali, film di Massimiliano D’Epiro, dove interpreta un veterinario accanto a Monica Guerritore (uscita prevista 2026). Insomma, Alessandro è un vero vulcano, e se volete saperne di più provate a guardare il Video!

