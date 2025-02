Eurovision, Caterina Balivo si ribella in diretta tv: “Offende noi italiani”, chi è il cantante che l’ha fatta infuriare La conduttrice si è indignata a causa della canzone diventata virale in questi giorni "Espresso macchiato" con cui Tommy Cash parteciperà all'Eurovision 2025 per l'Estonia.

Nella puntata di oggi, martedì 18 febbraio 2025, de La volta buona Caterina Balivo ha espresso tutta la sua indignazione per il brano che Tommy Cash porterà all’Eurovision in gara con l’Estonia. Secondo la conduttrice offende gli italiani a causa della frase "Sudo come un mafioso", la canzone si chiama Espresso macchiato.

Caterina Balivo contro Tommy Cash e la sua Espresso macchiato

Tommy Cash ha vinto quest’anno l’Eesti Laul 2025 ovvero il format con cui in Estonia si decide chi parteciperà all’Eurovision Song Contest. In questi giorni la canzone Espresso macchiato è diventata molto virale nel nostro Paese perché appunto parla degli italiani. Caterina Balivo però non ci sta e durante la puntata odierna de La volta buona ha dichiarato: "Tommy Cash parteciperà all’Eurovison per l’Estonia con una canzone che si chiama Espresso Macchiato. Mi sto per arrabbiare con questo Tommy Cash, perché con questa canzone prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca. La mafia, gli spaghetti, l’ostentazione degli italiani. Indigniamoci. Partecipa all’Eurovision prendendo in giro noi italiani". A questo punto Antonio Mezzancella ha cercato di prenderla più alla leggera spiegando: "Sono stato all’estero e anche in Estonia, secondo me è un tentativo di fare una roba in cui mettono tutte le parole italiane che a loro piacciono, senza capire realmente cosa stanno dicendo. Per loro il testo italiano fa figo". Anche Giancarlo Magalli ha detto la sua cercando di sdrammatizzare: "Quando dice ‘Il mio amore è come un espresso’, vuol dire che è molto corto". Caterina Balivo però ha proseguito con la sua indignazione e nelle sue convinzioni, dichiarando: "Scusate, usare il termine mafioso in questa canzone a me non fa piacere. Espresso Macchiato ci sta, ma sudo come un mafioso non mi piace".

Chi è Tommy Cash

Tommy Cash è l’alias di Thomas Tammemets ed è un rapper estone nato il 18 novembre del 1991. È stato un artista di strada e ha avuto problemi di droga che non gli hanno consentito di finire la scuola perché è stato ripetutamente espulso. La sua carriera da rapper inizia nel 2012 quando pubblica su SoundCloud i singoli Old School, Dusk e Toxic. Continua la sua carriera fino ai giorni nostri quando nel 2024 pubblica il singolo Tango. Poi partecipa al programma che gli consentirà di sbarcare all’Eurovision Song Contest con il brano virale Espresso Macchiato con cui cercherà di avere un buon piazzamento nella classifica finale, battendosi anche contro il vincitore di Sanremo 2025 Olly e la sua Balorda nostalgia.

