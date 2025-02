La Volta Buona nel caos, Balivo attaccata da una giornalista estone su Tommy Cash: replica durissima e gelo in studio Oggi la conduttrice del talk Rai si è scontrata con una collega dell'Estonia. Aveva difeso il brano del suo Paese, "Espresso Macchiato", in cui si parla di mafia e spaghetti.

Secondo tempo delle polemiche sul cantante estone Tommy Cash. A La Volta Buona, dove già si era discusso della canzone "Espresso Macchiato", oggi è scoppiata la bufera per colpa dell’intervento di una giornalista estone. La donna aveva infatti insinuato che Caterina Balivo non avesse gradito il riferimento alla mafia nel testo, in quanto originaria della zona di Caserta. Durissima la reazione della conduttrice, che si è anche confrontata con la giornalista in diretta, supportata dagli applausi di tutto lo studio. Vediamo qui sotto i dettagli.

La Volta Buona, bufera sulle parole di una giornalista estone

Pomeriggio teso, a La Volta Buona, soprattutto per la conduttrice Caterina Balivo. A scatenare la bufera sono state le dichiarazioni di una giornalista televisiva estone, che durante un programma aveva commentato le polemiche sulla canzone "Espresso Macchiato". Come noto, il brano del cantante Tommy Cash è stato selezionato per l’Eurovision, ed è diventato virale in pochi giorni per il modo ‘macchiettistico’ in cui si prende gioco dell’Italia. Nel pezzo si parla di mafia, spaghetti, caffè espresso e altri stereotipi più o meno scontati. Ma è proprio l’utilizzo del termine ‘mafioso’, che non è andato giù a Balivo e ospiti.

Così in studio, la conduttrice ha decido di riprodurre il video originale dell’intervista alla giornalista estone. "La canzone ha suscitato una discussione molto interessante nei media italiani", ha detto la donna, "la maggior parte dei miei amici qui (cioè in Italia, ndr) apprezza questa canzone, dicono che bisogna saper ridere della vita, che dobbiamo essere in grado di ridere di noi stessi". Poi l’aggiunta: "Tuttavia, naturalmente ci sono anche ascoltatori più critici, ad esempio è nata una polemica nella Rai, dove una notissima star televisiva, Caterina Balivo, ha accusato Tommy Cash sostenendo che la canzone offenda gli italiani. Può darsi che questa reazione sia legata in qualche modo al fatto che Caterina viene da Caserta, vicino a Napoli, una città dove la parola mafia (usata nella canzone, ndr) è un tabù. Nel 1999 la conduttrice ha partecipato a Miss Italia, arrivando terza, quindi forse sa bene quanto sia difficile avere successo nella vita, ed è proprio questa un’interessante riflessione legata alla canzone di Tommy, che viene da un quartiere povero di Tallin. Qual è il prezzo del successo?".

La reazione (durissima) di Caterina Balivo

I riferimenti personali alla vita (e alle origini) di Caterina Balivo, hanno subito suscitato mormorii in studio. E proprio la conduttrice si è presa l’onere di un confronto, stavolta in diretta, con la giornalista in questione. "Mi presento, io sono Caterina", ha detto quando si è aperto il collegamento con l’ospite, "quella arrivata terza a Miss Italia che non ha vinto…secondo lei la canzone è ironica e non colpisce gli italiani, giusto?".

La replica della giornalista è stata fulminea: "Ovviamente io posso capire molto bene questa polemica, però alcuni miei amici italiani dicono che forse neanche Dante Alighieri poteva scrivere frasi così…dobbiamo considerare che Tommy Cash è un’artista, non è solo un cantautore, è un artista con una carriera di oltre 15 anni…". Ma Caterina Balivo non le ha dato respiro, replicando con altrettanto vigore.

"Nessuno mette in dubbio l’artista, il fatto che sia un cantautore e comunque un personaggio, ci mancherebbe", ha proseguito la conduttrice, "il problema è che andando a leggere il testo della canzone, non è soltanto un problema di spaghetti, di ostentazione italiana, che ci possiamo anche tutti ridere. C’è una frase molto pesante, proprio perché per noi non è un tabù (la mafia, ndr) ma è una cosa seria dove la gente lotta tutti i giorni e c’è morta, quella frase non è che ci ferisce perché non ne possiamo parlare. Proprio perché io sono di una zona molto particolare, le dico di più, che proprio quella frase offende tutti gli italiani onesti, e non è giusto essere accusati così".

È seguito un applauso, tra il pubblico de La Volta Buona, che ha impedito alla giornalista estone di rispondere a tono. Ma le parole di Caterina Balivo non lasciavano comunque spazio a repliche di sorta. Ha colto nel segno, punto e a capo.

