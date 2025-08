Malattia Baresi, Sinner gli scrive dopo l’operazione: il messaggio emozionante al 'suo' capitano Il tenero messaggio del tennista numero uno al mondo arriva dopo l’intervento al polmone dell’ex bandiera del Milan, operato per un nodulo.

L’operazione è andata bene, il decorso è stato privo di complicazioni, ma la notizia ha inevitabilmente scosso l’ambiente sportivo e non solo. Nei giorni scorsi Franco Baresi, simbolo indiscusso del Milan, è stato sottoposto a un intervento per l’asportazione di un nodulo polmonare. In tanti gli hanno scritto, mostrando stima, vicinanza, affetto. E tra questi, uno dei messaggi più sentiti è arrivato da Jannik Sinner, oggi numero uno al mondo nel ranking ATP e grande tifoso rossonero.

Jannik Sinner e il tenero messaggio a Franco Baresi

A scrivere è stato proprio lui, Sinner, che con poche parole ha saputo racchiudere quello che tanti sportivi e tifosi sentono nei confronti di Baresi: "Forza nostro super capitano, facciamo tutti il tifo per te". Un messaggio breve, senza retorica, ma carico di sostanza. Perché quando a parlare è un ragazzo di ventitré anni, cresciuto guardando Baresi come un’icona, il senso di appartenenza e di rispetto è evidente. Sinner non ha mai nascosto il suo amore per il Milan, e anche questa volta ha scelto di far sentire la sua voce, accanto a quella di tanti altri nomi del calcio e dello sport. Dalla società rossonera ai suoi ex compagni, fino ad allenatori e avversari di un tempo: tutti uniti nel fare sentire a Franco che non è solo.

Una malattia silenziosa difficile da combattere

Il tumore al polmone è uno dei più aggressivi e subdoli, spesso difficile da individuare nelle fasi iniziali. Solo un paziente su quattro, secondo gli esperti, riesce a essere operato, mentre molti ricevono la diagnosi quando ormai ci sono già metastasi. È per questo che la diagnosi precoce è fondamentale, soprattutto nei forti fumatori e nei soggetti con familiarità. Nel caso di Baresi, l’intervento è avvenuto in tempo e con tecniche mininvasive, come ha spiegato il professor Giuseppe Cardillo, direttore della Chirurgia toracica del San Camillo Forlanini di Roma: "Oggi l’intervento al polmone può essere fatto anche in laparoscopia o con il robot. Il paziente può tornare a condurre una vita normale".

La lotta di Baresi

Oggi Baresi, che ha 65 anni ed è vicepresidente onorario del Milan, sta seguendo una terapia di consolidamento a base di immunoterapia. Una battaglia dura, ma chi conosce il carattere di Franco sa che non è uno che molla facilmente. La determinazione che metteva in campo, oggi la sta riversando in questa sfida personale. In questo quadro, il messaggio di Sinner non è solo una dimostrazione d’affetto, ma anche un importante punto di contatto tra due generazioni di sportivi di alto livello, accomunati dal loro amore per il Milan.

