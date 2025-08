Franco Baresi: chi è la moglie Maura, il figlio adottato e la malattia contro cui deve combattere Nelle scorse ore è emerso che l'ex calciatore è stato operato ai polmoni ma, oltre alla malattia, Baresi ha una vita privata: la moglie e il figlio adottivo

IPA

L’ex calciatore Franco Baresi, ex difensore centrale e capitano del Milan, è stato operato a causa di una nodulazione polmonare, ma scopriamo qualcosa in più sulla sua malattia e la convalescenza, e già che ci siamo anche sulla sua vita privata: chi è la moglie Maura Lari? E il figlio adottivo? Ecco cosa sappiamo di Franco Baresi, non solo calciatore ma soprattutto uomo di famiglia.

Franco Baresi, chi è la moglie Maura Lari

Franco Baresi e Maura Lari si conobbero in Toscana, a Montevarchi: lui era in ritiro, lei lavorava come cameriera nel ristorante di famiglia, il Piccolo Alleluja, dove serviva ai tavoli. A rendersi conto dell’interesse di Baresi per Maura fu Paolo Mariconti, ex massaggiatore del Milan, che per aiutarlo ad ‘attaccare bottone’ disse alla giovane bionda: "Signorina, per favore serva prima lui, perché è il capitano". Dopo la frequentazione, i due si sposarono e dal loro amore, nel 1991, nacque in Città del Messico il primogenito Edoardo. Non sappiamo molto su Maura Lari, ma è certo che Franco non ha mai smesso di amarla. Nelle interviste, infatti, ha sempre parole dolci per lei: "Le dico ti amo ogni giorno", ha svelato in un passato recente.

Il figlio adottato da Franco Baresi con la moglie Maura Lari e i primi problemi (con truffa)

Nel 1997 Franco Baresi e Maura Lari adottarono un bambino russo di nome Giannandrea. Questo evento, però, creò scompiglio nella famiglia allargata, perché iniziarono a spargersi voci che mettevano in dubbio l’effettiva paternità di Baresi sul figlio Edoardo: si diceva che il primogenito fosse frutto di una relazione extraconiugale di Maura con un collega del marito, il centrocampista Frank Rijkaard. Lo stesso Franco smentì le accuse, che non furono mai confermate.

Un altro fatto che mise in crisi il rapporto di coppia fu l’accusa di truffa nei confronti di Maura Lari risalente al 2005, quando fu coinvolta in un’indagine nell’ambito di un’organizzazione legata alla ricettazione di auto di lusso. Maura fu arrestata con l’accusa di "associazione per delinquere finalizzata alla truffa": per gli inquirenti, aveva utilizzato la sua rete di contatti per avvicinare potenziali vittime tra i vip. La difesa però riteneva che fosse stata arrestata esclusivamente perché conosceva alcuni degli indagati. Alla fine, Maura ne uscì completamente pulita.

Franco Baresi, la malattia: come sta e perché è stato operato

L’ex capitano del Milan è stato operato di recente per rimuovere un nodulo al polmone utilizzando una tecnica mini-invasiva, il che dovrebbe garantirgli una ripresa più rapida. Queste le parole di ringraziamento di Baresi, diffuse dal Milan tramite una nota dopo l’intervento: "Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio". Un ottimo modo per calmare gli animi dei suoi fan, preoccupati per il suo stato di salute, in un momento così delicato.

Ma nella suddetta nota sono stati forniti anche ulteriori dettagli circa l’operazione: oltre al fatto che gli specialisti hanno deciso "di procedere con l’asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva", c’era scritto che "Il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico".

