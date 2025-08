Jannik Sinner fenomeno totale (oltre il tennis), ma Federica Pellegrini si ‘vendica’ dopo le polemiche Una classifica svela la portata della notorietà di Sinner rispetto ad altri capisaldi dello sport, come Valentino Rossi e Federica Pellegrini: le percentuali

Negli ultimi anni Jannik Sinner è diventato una vera e propria icona del tennis, ma il suo successo va oltre l’ambito sportivo e a tale disciplina, perché l’uomo in una classifica speciale supera tutti i suoi colleghi in quanto a popolarità (è suo il primato), anche se è ben lontano da Federica Pellegrini, che finalmente ottiene la sua rivincita dopo le polemiche. La carriera di Sinner, lo ricordiamo, è stata ripresa in diversi libri e documentari attualmente disponibili in streaming, a dimostrazione che quest’ultimo è tra gli sportivi più apprezzati al mondo, in particolare in Italia, dove ormai molti lo vedono come il proprio idolo. Ma vediamo insieme in cosa consiste questa classifica speciale, chi c’è dentro e la rivincita di Federica Pellegrini.

Jannik Sinner sempre più popolare: la classifica ‘speciale’ sullo sport (al di là del tennis)

Ormai un vero e proprio personaggio televisivo, non solo sportivo (basti pensare che Amadeus due anni fa lo voleva a Sanremo ma lui ha detto ‘no’ e che quest’anno le semifinali sono andate in onda sulla rete ammiraglia della Rai), Jannik Sinner è tra gli atleti più popolari degli ultimi anni, un successo meritatissimo e cresciuto ancora di più dopo la sua vittoria (un po’ inattesa forse) a Wimbledon.

A tal proposito, la Gazzetta dello Sport ha cercato di quantificare la popolarità di Jannik Sinner tramite una ricerca effettuata dall’istituto demoscopico Ipsos dal titolo TopStar. Da questo studio è emerso che Sinner è più noto in Italia di Lionel Messi con l’82%, ma meno famoso di Cristiano Ronaldo, che conta un ottimo 89,4%. In merito al successo del tennista, Andrea Alemanno, Head of Public Affairs di Ipsos, ha detto: "Sinner ha prepotentemente guadagnato la vetta di notorietà tra gli sportivi in attività. La sua crescita ricorda la velocità con cui è diventato numero 1 del tennis. Questo rapido successo è assai raro e ha tante cause. La vittoria di due Coppe Davis ha attratto l’attenzione di persone anche meno appassionate, gli Slam e le Finals di Torino hanno contribuito a creare il mito, come la sua capacità di risorgere". L’atleta ha surclassato tutti i suoi colleghi tennisti, ma non altri capisaldi del mondo dello sport, come Valentino Rossi, che vanta una notorietà del 94% nel nostro Paese ed è considerato uno dei piloti più forti di tutti tempi.

Come accennato, anche Federica Pellegrini non è da meno e si trova nelle primissime posizioni in classifica con circa l’89%, nonostante le polemiche nei suoi confronti dovute alle recenti dichiarazioni sul caso Clostebol che ha coinvolto il fuoriclasse e per il quale è stato sospeso 3 mesi per doping. In quella occasione, durante un’intervista rilasciata oltre tre mesi fa, la nuotatrice aveva criticato il fatto che Sinner, secondo il suo punto di vista, avrebbe goduto di un trattamento speciale rispetto ad altri atleti. La Pellegrini aveva risposto con grande ironia alle critiche sui social degli haters pubblicando un video in cui diceva: "Ciao, sono Federica e sono ben due giorni che non rispondo a un hater. Mi sento già una donna nuova". Tornando alla classifica, vicino a lei, questa volta l’ambito è calcistico, ci sono Christian Vieri e Alessandro Del Piero.

La classifica dei più riconosciuti:

Valentino Rossi 87,7%

Cristiano Ronaldo 82,5%

Alessandro Del Piero 78,4%

Federica Pellegrini 77,9%

Jannik Sinner 75,4%

I più noti:

Valentino Rossi 94%

Cristiano Ronaldo 89,4%

Federica Pellegrini 89,4%

Alessandro Del Piero 88,8%

Luciano Spalletti 86,5%

Christian Vieri 83 %

Jannik Sinner 82,5%

Bebe Vio 80,7%

Lionel Messi 80,7%

Gianluigi Donnarumma 77,8%

Gli sportivi più bravi (ma meno popolari)

Per quanto riguarda gli atleti considerati più bravi, sempre stando ai risultati della ricerca, troviamo al primo posto Lionel Messi, seguito da Jasmine Paolini: quest’ultima supera Gianmarco Tamberi e Sinner, mentre Federica Brignone chiude la top five.

La classifica dei più bravi (al netto della conoscenza):

Lionel Messi 87,1%

Jasmine Paolino 85,2%

Gianmarco Tamberi 85,1%

Jannik Sinner 82,1%

Federica Brignone 80,6%

