Madonia, nuove bordate a Ballando con le stelle: “Sonia Bruganelli frantumata”. E punge ancora la Pellegrini In una lunga intervista, Angelo Madonia, attuale compagno di Sonia Bruganelli, ha parlato del suo allontanamento a Ballando Con Le Stelle e non solo. I dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ballando Con Le Stelle è finito già da un po’ ma i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione continuano a far parlare di sé. E se da un lato abbiamo Giovanni Pernice e Bianca Guaccero che si hanno trovato l’amore proprio in quel programma, dall’altro, invece, abbiamo Angelo Madonia e Sonia Bruganelli, criticati continuamente, tanto da far sfociare il tutto in un allontanamento di Madonia. Quest’ultimo, storico maestro di danza del format di Milly Carlucci, è stato allontanato per aver risposto alle critiche della giuria (in difesa di Bruganelli) ed è stato anche accusato di aver trascurato la sua compagna di ballo, Federica Pellegrini. A distanza di mesi, Madonia è tornato a parlare dell’accaduto in un’intervista a Io Le Donne Non Le Capisco, il salotto radiofonico di Radio Radio. Vediamo insieme le sue dichiarazioni.

Madonia difende Sonia Bruganelli dopo Ballando con le stelle: "Non ho niente da criticarmi. Rifarei tutto"

Angelo Madonia torna a parlare di Ballando e lo fa in un’intervista a Io Le Donne Non Le Capisco, di Radio Radio, lanciando una piccola frecciatina alla giuria: "Precisiamo che di 5 persone che compongono la giuria, una persona è addetta alla danza, la bravissima Carolyn Smith, ed è abilitata a fare quell’analisi di natura tecnica e artistica; gli altri 4 se sono li devono giudicare, ma sono andati un po’ fuori le linee". Il coreografo ha poi fatto chiarezza sul suo coinvolgimento nelle critiche rivolte a Bruganelli, sua compagna: "Io non ho niente da criticarmi. Ho fatto il meglio che potevo, rifarei tutto, se è sbagliato prendermi cura della mia compagna di vita, visto che veniva frantumata la sua emotività, lo farei altre dieci volte. Non vorrei sembrare un mitomane, ma con tutti i problemi in Italia, l’argomento principale è diventato anche quello"

Madonia spiega il suo allontanamento da Ballando e lancia una frecciatina a Pellegrini

Madonia ha poi proseguito spiegando le modalità in cui è stato allontanato dal programma. Tra le sue affermazioni poi, non sono mancati dei riferimenti a Federica Pellegrini: "Questo percorso non iniziato tra rose e fiori perché la concorrente, Federica Pellegrini, all’inizio del programma stava seguendo la sua Academy, quindi non ha potuto iniziare a provare come tutti gli altri, quindi alla prima puntata avevamo pochissime prove. C’erano dinamiche interne del programma che andavano a toccare il mio vissuto e quello della mia compagna Sonia. Seppur tutta Italia sapeva della nostra storia, era quasi strano che io magari nella sala delle stelle dessi un caffe con la mia compagna o una pacca sulle spalle, perché Sonia poverella tutte le settimane le prendeva dalla giuria. Sicuramente dal punto di vista professionale si può dire che in quel momento in cui badavo alla mia compagna magari non ho tenuto la mano alla Pellegrini".

E ancora: "Sono stato il primo maestro allontanato dal programma. Abbiamo fatto una runione e in serata è uscito il comunicato. Nella prima comunicazione che mi è stata data, l’interruzione del rapporto di lavoro veniva motivava la decisione imputandomi di non essermi comportato in maniera idonea con la giuria, perché ho discusso con Selvaggia. Poi selvaggia dopo ha specificato che non sono licenziato per lei, ma nella prima mail mi viene data quella spiegazione. Poi ci possono essere diversi punti di vita, forse alla Pellegrini tenevano così tanto che dovevo occuparmene di più. Però se io sono li, se abbiamo preso il massimo dei voti, i numeri mi stavano dando ragione. Federica è Federica, io sono io e sono rimasto io. Sicuramente ci voleva un maestro un po’ più devoto a quella situazione."

