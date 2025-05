Michele Morrone, lo sfogo dopo Belve: "Avete rotto il ca***, patetici", perché è furioso A seguito della lunga intervista con Francesca Fagnani nel noto programma di Rai2, l’attore ha scritto un messaggio molto duro sui social: le sue parole.

Ieri sera, martedì 20 maggio 2025, è andata in onda la consueta puntata di Belve, condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Tra gli ospiti della serata anche l’attore Michele Morrone, star del film erotico 365 giorni. Nelle ultime ore, l’attore è tornato sui social per ringraziare la conduttrice dell’intervista concessa, lasciandosi andare anche a un duro sfogo nel quale ha ribadito un concetto a lui molto caro: ecco le sue parole.

Michele Morrone, lo sfogo sui social: "Avete rotto il c***o"

Nelle ultime ore, a seguito della puntata di Belve che lo ha visto tra i protagonisti, Michele Morrone si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social, nel quale ha sottolineato nuovamente un tema già affrontato proprio nel corso dell’intervista. "Ringrazio con il cuore Francesca Fagnani per avermi dato l’opportunità di esprimere un concetto a me molto caro – ha scritto l’attore taggando la conduttrice – Ciò che ho detto ieri sera la programma Belve è un pensiero che ho da tempo e, credetemi, non sono il solo".

Michele Morrone ha poi continuato lo sfogo affermando: "Non mi sento parte di un cinema, quello italiano, che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei ‘diversi’, che se non hai studiato alla Silvio D’Amico o al centro sperimentale non sei nessuno, se non la pensi con il cuore a sinistra sei solo un fascista, se non usi scarpe Clark e non dai l’idea di essere trasandato, non sei un vero attore. Avete rotto il c***o! Pregiudizi di artisti che fanno i finti inclusivi democratici, sinistroidi che dopo aver preso un David si sentono Dei scesi in terra e si concedono il lusso di fare della morale di sinistra non perché tengono veramente al loro Paese, ma semplicemente perché fa figo fare l’attore (…) Siete più tristi delle vostre stesse idee. Gente che "si sente male e ha sofferto" per aver interpretato il ruolo del Duce, ma che, come per magia, si riprende molto bene da questo tumulto dopo aver incassato 1.5/2 milioni di euro. Patetici".

Michele Morrone, la reazione del web al duro sfogo dell’attore

Inevitabilmente, il duro sfogo dell’attore sui social ha scatenato tantissime reazioni contrastanti, tra chi si è detto d’accordo con le sue parole e chi invece le ha contestate a gran voce. "Perdonami ma tu non sembri da meno. Hai fatto due film dove scusami ma tutta questa dote attoriale non ce la vedo proprio", si legge in un commento al di sotto del post. E ancora: "Mi spiace dirlo: tu non sei più bravo di tutti gli altri! Sarà il tempo a fartelo capire. Poi dici che non ti interessa il David di Donatello? La volpe che non può arrivare all’uva?". Ma anche: "Bellissima intervista, sei vero. Questo vale più di tutto", "Continua ad essere te stesso e sincero e non permettere mai a nessuno di dirti il contrario".

