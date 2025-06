Lucrezia Lante della Rovere, la vita privata: l'amore con Giovanni Malagò e la separazione (drammatica) da Luca Barbareschi L’attrice di nobili origini ha avuto vari alti e bassi nelle sue storie d’amore più importanti, ma numerosi sono stati anche i flirt nel mondo del cinema

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Dopo una breve parentesi da modella, Lucrezia Lante della Rovere ha debuttato al cinema grazia a Mario Monicelli nel 1986 e, nel corso della sua carriera, ha preso parte a numerosissime pellicole e produzioni per il piccolo e grande schermo. L’attrice di nobili origini (è figlia del duca Alessandro Lante della Rovere, membro della famiglia dei Lante da Montefeltro, e la sua dinastia può essere fatta risalire fino addirittura a Lorenzo de’ Medici "il Magnifico") ha fatto parlare di sé anche per la vita privata e sentimentale, in cui non sono mancati alti e bassi. Scopriamo tutta la sua storia.

Lucrezia Lante della Rovere, la storia d’amore con Giovanni Malagò

Lucrezia Lante della Rovere ha due figlie gemelle, Ludovica e Vittoria, nate nel 1988 dalla relazione con Giovanni Malagò. La storia d’amore con l’imprenditore e dirigente romano – presidente del CONI dal 2013 al 2019 – è finita dopo quattro anni, ma i due hanno mantenuto ottimi rapporti anche dopo la rottura, come raccontato dalla stessa Lucrezia nel 2024 al settimanale Oggi: "È il padre delle mie figlie. Un uomo solido, troppo solido".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rottura con Luca Barbareschi, la sofferenza e gli altri flirt

La storia d’amore forse più importante (sicuramente la più chiacchierata) di Lucrezia Lante della Rovere è però stata quella con Luca Barbareschi. Nata dopo varie esperienze insieme sul set, la relazione con l’attore ed ex deputato è durata ben 7 anni, ma non ha avuto un lieto fine, anzi. "Mi ha fatto soffrire e sono andata in analisi… Ero piccola, fragile, delicata e con due figlie" spiegò Lucrezia a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Anche per Barbareschi, tuttavia, non fu semplice: "Per Lucrezia abbandonai la mia famiglia, lasciai mia moglie incinta della terza figlia. È stato un grande amore, ci desideravamo pazzamente (…) Quando lei mi lasciò credevo di morire di dolore. Mi disse che la mia soglia del dolore era più bassa della sua: se ne è andata e mi è crollato il mondo addosso" raccontò l’attore (che si sarebbe poi sposato con la seconda moglie Elena Monorchio) a Vanity Fair.

Lucrezia Lante della Rovere si è poi legata al pittore Marco Tirelli per 5 anni, al regista Gianpaolo Tescari (che la diresse nel film Gli occhi dell’altro) e al giornalista Emiliano Luzzi, scomparso nel 2016. "La storia con Emiliano Liuzzi era agli albori. Non so che cosa sarebbe potuta divenire. La sua morte mi ha tramortita" confesserà poi l’attrice a Oggi, dichiarando di essere rimasta single per più di sette anni.

Guida TV

Cronaca nera Rai Premium 02:55

Potrebbe interessarti anche