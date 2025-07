Il commissario Montalbano, è ufficiale: il ritorno speciale su Rai 1 (ma Zingaretti dice basta) Rai1 celebra il centenario di Andrea Camilleri riproponendo tutti gli episodi di Montalbano dall'autunno 2025. Ma Luca Zingaretti chiude definitivamente alle nuove puntate

Rai1 riporta in onda uno dei volti più iconici della sua fiction: il commissario Montalbano. In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri – avvenuta il 6 settembre 1925 – il servizio pubblico ha deciso di omaggiare il grande scrittore siciliano con una lunga programmazione dedicata al personaggio più celebre creato dalla sua penna.

Il Commissario Montalbano torna su Rai1 a settembre 2025

A partire dall’autunno 2025, il pubblico della prima rete potrà rivivere le indagini del commissario più amato della TV – interpretato da Luca Zingaretti – attraverso la messa in onda di tutti i 37 episodi della serie, trasmessi in ordine cronologico. Un vero e proprio viaggio nella memoria per i fan della saga, che torneranno a immergersi tra i paesaggi di Vigata, i delitti da risolvere e le atmosfere inconfondibili che hanno reso Montalbano la serie di maggior successo del piccolo schermo italiano.

L’omaggio ad Andrea Camilleri e le repliche di tutti gli episodi

La Rai ha previsto quindici appuntamenti in prima serata per riportare in scena Il Commissario Montalbano e la sua inseparabile squadra: il fascinoso Mimì Augello, il preciso Fazio e il pasticcione Catarella. Il tutto accompagnato dai rituali che i fan conoscono bene: le telefonate con Livia, i pranzi da Enzo, le schermaglie con il dottor Pasquano e la routine solitaria di Salvo Montalbano nella sua casa vista mare.

Non si tratta di nuovi episodi, ma di una riproposizione pensata per celebrare Andrea Camilleri, a sei anni dalla sua scomparsa. Una festa lunga un anno, con la fiction simbolo della Rai che torna a conquistare il prime time, riportando il pubblico tra le spiagge, le piazze e le indagini che hanno segnato vent’anni di televisione. Si partirà dunque da ‘Il ladro di merendine’, la prima puntata trasmessa nel lontano 6 maggio 1999, fino a chiudere il cerchio con il replay de Il metodo Catanalotti, l’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano andato in onda l’8 marzo 2021 con uno share mostruoso: 38,4% e oltre 9 milioni di spettatori.

Nuove puntate de Il Commissario Montalbano: le ipotesi e le parole di Luca Zingaretti

L’ultimo episodio inedito de Il commissario Montalbano risale all’8 marzo 2021 con Il metodo Catalanotti. Da allora, nulla è stato più girato. Eppure c’è ancora un tassello mancante: Riccardino, l’ultimo romanzo scritto da Camilleri e pubblicato postumo, non è mai stato adattato per la TV. Per molti sarebbe un dovere morale concludere la saga proprio con quell’episodio, che chiude definitivamente il percorso del commissario.

Ma se da un lato i fan sperano in un epilogo, opprure nel ritorno del personaggio attraverso un reboot della serie madre o sulla scia de Il giovane Montalbano con Michele Riondino, dall’altro arriva il freno di Luca Zingaretti. Intervistato al Festival di Ischia, l’attore ha detto chiaramente: "Per me è un discorso chiuso per tanti motivi, anche perché molti miei complici di questa avventura durata vent’anni non ci sono più e mi farebbe troppa tristezza tornare sui miei passi", ha detto riferendosi alla morte dello scrittore Andrea Camilleri, del regista della serie Alberto Sironi e dello scenografo Luciano Ricceri

E ha aggiunto: "Comunque né la Rai, né tantomeno il produttore mi hanno mai detto, ‘facciamo le ultime due puntate’. Se stiano preparando un pacchettino regalo non lo so, perché sento delle strane dichiarazioni. Andrebbe chiesto a loro. Ripeto, per me questo è un discorso chiuso, perché sto lavorando su altre cose, ma questo non significa che quello non sia stato un bellissimo periodo."

