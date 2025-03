Luisa Ranieri salva la Ferragni: "A Fedez è stato perdonato molto di più". Poi parla di Zingaretti e 'corna' L'attrice ha rilasciato una lunga intervista, e tra le dichiarazioni spicca anche una stoccata al rapper. Mentre all'influecer è stato riservato un trattamento migliore.

Non si tira indietro, Luisa Ranieri, nell’intervista rilasciata di recente a Repubblica. L’attrice italiana — che negli anni ha lavorato con registi di culto come Antonioni, Sorrentino e Ozpetek – si è infatti confessata ripercorrendo la sua carriera, oltre a parlare apertamente del rapporto (strettissimo) con il marito Luca Zingaretti. Ma c’è stato anche spazio per qualche commento sull’attualità. Ed è qui che la Ranieri ha pensato bene di ‘asfaltare’ Fedez, riservando invece un trattamento migliore alla Ferragni. Vediamo di seguito tutti i particolari.

Fedez, l’affondo imprevisto di Luisa Ranieri

Parlando del più e del meno, Luisa Ranieri ha finito per commentare (inevitabilmente) anche alcuni fatti di attualità. Nell’intervista a Repubblica ha quindi tirato una stoccata alla premier Giorgia Meloni, a proposito della sua decisione di farsi chiamare ‘il presidente’: "Sono sicura che Meloni non sia contro le donne, ma forse non vuole essere chiamata ‘la presidente’ perché pensa ‘me vulit sminuì’. È vittima di un retaggio culturale anche se magari è convinta di no".

Poi la Ranieri è passata a una riflessione sul concetto di bellezza, senza risparmiare un riferimento all’attuale moglie di Donald Trump. "So di essere bella", ha detto l’attrice a Repubblica, "ma non ne ho alcun merito. Nella vita ho sempre voluto che mi dicessero: ‘brava’. Quando era ragazzina mia madre non mi ha mai detto quant’ si’ bell’. Mi ha sempre detto: costruisci la tua indipendenza economica perché lì sta la libertà. Ed è così. Tu puoi essere sposata a un uomo ricchissimo, avere gli agi più grandi, ma se non sei autonoma resti sotto schiaffo. Guardi Melania Trump, vedo in lei l’immagine della tristezza. Mi fa tenerezza, la libertà non si può comprare".

E infine è arrivata la frecciata ai Ferragnez. O meglio, a uno dei due esponenti dell’ex coppia d’oro, cioè Fedez. Perché secondo Luisa Ranieri, l’Italia è un Paese profondamente maschilista. "Prenda Fedez e Ferragni", ha aggiunto, "lei ha sbagliato, senza dubbio, ma con tutto quello che succede in giro non si può trattarla come fosse un’assassina. A lui è stato perdonato molto di più".

Le parole (dolci) di Luisa Ranieri per il marito Luca Zingaretti

Nella lunga intervista con Repubblica, l’attrice italiana ha anche detto la sua su un collega ‘illustre’. Quel Luca Marinelli che di recente ha interpretato Benito Mussolini, sul piccolo schermo, finendo nella bufera per aver detto di essersi sentito a disagio nel ricoprire il ruolo. "Posso capire", ha commentato la Ranieri, "ma non l’avrei detto. Se un’interpretazione si scontra con le mie barriere culturali, piuttosto non la faccio. Se la faccio, mi metto al servizio della storia e tengo per me le mie difficoltà".

Mentre sono state molto più dolci le parole riservare al marito, Luca Zingaretti. "Non l’ho mai tradito", ha concluso Luisa Ranieri, "chi tradisce ha bisogno di qualcosa che non ha e io evidentemente non ne ho bisogno. Con Luca ci siamo trovati, stiamo bene, forse perché entrambi siamo un po’ orsi. Quelle poche volte che usciamo vediamo con un po’ di sgomento che tutti si conoscono, tutti si salutano, noi siamo outsider".

