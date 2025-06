Il Commissario Montalbano, sospeso il gran finale (per il momento): l’ipotesi senza Luca Zingaretti Il produttore Carlo Degli Esposti frena sul futuro della serie nata dalla penna di Andrea Camilleri, deludendo i fan: “Non è all’ordine del giorno”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il commissario Montalbano avrà mai un finale televisivo? La domanda, almeno per il momento, sembra non avere una risposta. I fan della serie con Luca Zingaretti nata dalla penna di Andrea Camilleri continuano a chiedere a gran voce gli ultimi due episodi ma, stando a quanto rivelato dal produttore Carlo Degli Esposti all’Italian Global Series Festival, sono tutti destinati a rimanere delusi. Il motivo? Palomar e Rai Fiction non sarebbero al lavoro sul gran finale della saga del commissario siciliano. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Il commissario Montalbano, il gran finale rimane sospeso

L’8 marzo del 2021 andava in onda l’ultima puntata de Il commissario Montalbano: "Il metodo Catalanotti". Il finale-non-finale della serie sul commissario siciliano nato dalla penna di Andrea Camilleri ha lasciato tutti in sospeso, ma gli ultimi episodi (tratti dall’ultimo romanzo di Camilleri, Riccardino, uscito postumo nel 2020) non sono mai stati trasmessi e non hanno mai sciolto tutti i dubbi. Ormai da anni gli appassionati chiedono a gran voce di vedere il gran finale dell’amatissima serie Rai, che da più di mezzo secolo registra ascolti da record in prima tv e anche in replica. Intervenuto all’Italian Global Series Festival tenutosi questa settimana tra Rimini e Riccione, il produttore Carlo Degli Esposti ha però fatto chiarezza su quello che sarà il futuro del commissario Montalbano e di Luca Zingaretti e sulla possibilità di vedere l’ultima puntata in tv: "Per ora, no".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Carlo Degli Esposti sugli ultimi episodi di Montalbano e il futuro (senza Luca Zingaretti)

"Non ci sto lavorando. È finito il primo tempo. Ci sarà eventualmente un secondo tempo, ma non è all’ordine del giorno. Occorrerebbe un regista metafisico che non c’è e non sarebbe una chiusura" ha spiegato Carlo Degli Esposti, fondatore e produttore della Palomar, la casa di produzione che con Rai Fiction ha consacrato Il commissario Montalbano come vera e propria icona della tv e della cultura pop italiana: "Alla luce dei nostri ragionamenti. il primo tempo è concluso e non ci faremo mai ritorno". La serie è di fatto sospesa e in una situazione di stallo: difficilmente (e sfortunatamente) tornerà in onda con gli episodi inediti nel 2025, anno del centenario di Andrea Camilleri. Stando a quanto riportato da L’architetto, tuttavia, non è da escludere l’ipotesi di un "terzo Montalbano" senza Luca Zingaretti, magari riprendendo l’idea de Il giovane Montalbano che più di dieci anni fa fu interpretato da Michele Riondino.

Potrebbe interessarti anche