Il Commissario Montalbano, la svolta: Zingaretti torna su Rai 1 (ma sarà dimezzato): cosa succede In occasione del centenario di Andrea Camilleri la serie cult tornerà in onda a partire da settembre: non verranno però trasmessi tutti gli episodi

Il commissario Montalbano sta per tornare in tv. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta dai romanzi dello scrittore siciliano tornerà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da settembre. Rai celebrerà così il commissario più amato della tv nato dalla penna (e dal genio) di Camilleri; a contrario di quanto vociferato, tuttavia, non verranno trasmessi tutti gli episodi. Scopriamo perché e tutti i dettagli della programmazione.

Il commissario Montalbano torna in onda (dimezzato): ecco quando

Correva il maggio del 1999 quando Il commissario Montalbano fece il suo debutto su Rai 2 per poi diventare, a partire dalla quarta stagione, un appuntamento fisso e un vero e proprio cult della prima serata di Rai 1. Dalla prima puntata ("Il ladro di merendine") a episodi entrati nella storia della tv come "La forma dell’acqua" (tratta dall’esordio letterario di Camilleri), "Gli arancini di Montalbano", "La pazienza del ragno", "Il campo del vasaio", "La danza del gabbiano", e ancora "La piramide di fango" e "Un covo di vipere" (capaci di sfondare la parete del 40% di share) o "La giostra degli scambi" (con più di 11 milioni di spettatori). L’ultima puntata risale al marzo del 2021 ma, a partire da settembre, il commissario più amato della televisione tornerà in onda su Rai 1. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, Rai celebrerà il suo personaggio più amato: Salvo Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti. La data da segnare sul calendario è quella del 9 settembre, quando sulla prima rete inizieranno le repliche della serie cult tratta dai romanzi di Camilleri. A contrario di quanto vociferato, però, la tv di Stato non trasmetterà tutti gli episodi: per il momento si limiterà a 15 appuntamenti, con una selezione delle puntate più amate.

Il futuro della serie e di Luca Zingaretti

A più di quattro anni dall’ultimo episodio ("Il metodo Catalanotti"), in tanti continuano a chiedersi se vedremo mai il finale televisivo de Il commissario Montalbano. Il finale-non-finale della serie sul commissario siciliano nato dalla penna di Andrea Camilleri ha lasciato tutti in sospeso, ma gli ultimi episodi (tratti dall’ultimo romanzo di Camilleri, Riccardino, uscito postumo nel 2020) non sono mai stati trasmessi e non hanno mai sciolto tutti i dubbi. Sfortunatamente non solo Luca Zingaretti si è sempre sfilato (dopo la morte dello scrittore); lo scorso mese il produttore Carlo Degli Esposti – intervenuto all’Italian Global Series Festival – ha chiarito di non essere al lavoro sulle nuove puntate de Il commissario Montalbano e come esse non siano "all’ordine del giorno".

