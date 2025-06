Montalbano, stasera il gran ritorno in Rai (senza Luca Zingaretti). Perché Imperdibile appuntamento con l’universo narrativo nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato dall’attore Michele Riondino: cosa vedremo.

Questa sera, martedì 3 giugno, grande ritorno in Rai per il Commissario Montalbano, ma senza il buon Luca Zingaretti. Il canale Rai Premium riproporrà infatti Il giovane Montalbano, il prequel della storica serie con Zingaretti nel quale il commissario, raccontato negli anni della sua gioventù, è interpretato dal talentuoso Michele Riondino. In attesa del doveroso epilogo della saga originale, ancora mai andato in onda, non rimane dunque che lasciarci trascinare ancora una volta nell’universo narrativo nato dalla penna dell’indimenticabile Andrea Camilleri. Ecco allora nel dettaglio qualche anticipazione di ciò che vedremo stasera in tv su Rai Premium.

Il giovane Montalbano: cosa vedremo stasera

Nella puntata di questa sera, ambientata nell’autunno 1990, conosceremo Salvo Montalbano, un giovane vicecommissario originario di un paesino siciliano di montagna, fidanzato con un’insegnante che lavora a Catania di nome Mary. Salvo, pur amando Mary, si trova a disagio nel momento in cui la ragazza inizia a parlargli di convivenza, futuro e matrimonio. Ma le novità arrivano anche sul lavoro nel momento in cui Montalbano viene trasferito a Vigata, la città in cui vive suo padre, con il quale non ha certo un buon rapporto.

Arrivato al nuovo commissariato, Montalbano cerca di conoscere gli agenti e i colleghi con i quali dovrà collaborare, compreso Carmine Fazio. Da qui partirà dunque la prima indagine del vicecommissario: l’omicidio di Casio Aletto, un delinquente con precedenti per furto di bestiame. Le accuse ricadono sul pastore Tano Boruso, ma Montalbano comprende che la realtà è un’altra.

Insomma, un grande ritorno che farà indubbiamente piacere ai tantissimi fan dell’universo del Commissario Montalbano, che avranno modo di ripercorre la gioventù del protagonista e di rivedere gli splendidi scorci di una Sicilia anni Novanta. Il tutto accompagnato dal talento dell’attore Michele Riondino, in grado di regalare al pubblico l’interpretazione intensa e puntuale di uno dei Commissari più famosi della televisione.

E mentre i fan attendono ancora di vedere l’epilogo della saga principale con Luca Zingaretti nei panni dell’iconico Commissario, una chiusura doverosa per un progetto longevo come questo, non rimane che riguardare Il giovane Montalbano, un mix di storia, cronaca, memoria, emozione e cultura che non potrà che emozionare e coinvolgere il pubblico di telespettatori proprio come la prima volta.

Quando e dove vederlo

La puntata de Il giovane Montalbano andrà in onda questa sera, martedì 3 giugno, in prima serata su Rai Premium alle ore 21.20 circa. Puntata disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Un appuntamento veramente imperdibile.

