Avanti un altro, Paolo Bonolis si riprende la prima serata (con Flavia Vento): cosa vedremo stasera Il conduttore e il fidato compagno Luca Laurenti approdano in prime time con il gioco preserale più amato di Canale 5: ecco qualche anticipazione.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il noto gioco preserale Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è pronto a debuttare in prima serata da stasera, giovedì 22 maggio, con due puntate inedite e assolutamente imperdibili. Tra nuove sfide, ospiti d’eccezione, concorrenti molto particolari e i personaggi del ‘surreale’ salottino che da anni contraddistinguono il gioco, il divertimento sarà assicurato. Insomma una prima serata davvero imperdibile. Ecco nel dettaglio qualche anticipazione di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

Avanti un altro, puntata speciale in prima serata: cosa vedremo

Nella puntata speciale di Avanti un altro di questa sera vedremo come sempre un’interminabile fila di concorrenti pronti a mettersi in gioco per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento, grasse risate e momenti di grande leggerezza (che, diciamocelo, non guastano mai). Il gioco vedrà le regole di sempre e, nella parte finale divenuta ormai un vero e proprio cult, per vincere sarà necessario dare tutte risposte sbagliate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Immancabile anche il ‘surreale’ salottino, che ogni sera strappa grasse risate a tutti gli italiani, capitanato da Miss Claudia, ovvero Claudia Ruggeri, con un cast come sempre eccezionale. Al suo interno ritroveremo infatti moltissimi personaggi: dalla dottoressa Maria Mazza, alla regina del web Laura Cremaschi, passando per l’Agente Segreto, il Coreografo, Horror, XXXL e Fitness, fino all’iconico Iettatore Franco Pistoni e alla "moglie" Giorgia Pianta.

Ma i protagonisti della serata non sono ancora finiti, perché che gioco sarebbe senza la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson, la Hostess Greta Cianfano e la Bona Sorte Viviana Vizzini. E questa sera avrà un ruolo speciale anche Flavia Vento, che parteciperà al programma nel ruolo del "Vento del mistero" rivolgendo ai concorrenti domande legate alla spiritualità, agli ufo, ai campi magnetici e ai fenomeni soprannaturali.

In altre parole, nel corso della sfida speciale di questa sera di Avanti un altro, produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy, avremo modo di rivedere tutti i personaggi nati dalla mente del conduttore e degli autori e scovati attraverso migliaia di casting in tutta Italia. E naturalmente non mancherà la verve di Paolo Bonolis accompagnata dal talento comico del fido compare Luca Laurenti.

Quando e dove vederlo

La prima puntata speciale di Avanti un altro andrà in onda questa sera, giovedì 22 maggio, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un appuntamento veramente imperdibile.

Potrebbe interessarti anche