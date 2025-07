Ascolti tv ieri sabato 12 luglio: “Dalla strada al palco” vince anche contro Bonolis Gli ascolti tv di ieri sera sabato 12 luglio premiano ancora una volta Rai 1, stavolta anche con un distacco più alto in termini di pubblico e share.

Nella pochezza della programmazione estiva, fatta di repliche e titoli già visti, a spuntarla è ancora una volta Dalla strada al palco nella sfida degli ascolti tv di ieri sabato 12 luglio. Un risultato che segue i pronostici, se consideriamo che la scorsa settimana la replica del programma ha battuto persino una partita del Mondiale per club in diretta, ma forse è il divario a far riflettere su come andrebbe organizzata la programmazione estiva di Canale 5.

Ascolti tv ieri sabato 12 luglio, vince sempre Rai 1

Il programma di Rai1 condotto da Nek e Bianca Guaccero si è aggiudicato la prima serata, con 1.745.000 spettatori e il 16.3% di share, battendo nettamente Ciao Darwin su Canale5, che si è fermato a 1.320.000 spettatori e il 13.5% di share. Quasi 400 mila spettatori di differenza tra due repliche che, nonostante la caratura dei conduttori Bonolis e Laurenti nulla ha potuto con lo show musicale.

Il dato premia ancora una volta la formula di Dalla strada al palco, che riesce ad attirare il pubblico con la narrazione semplice e diretta dei talenti popolari, in un contesto televisivo che offre poco altro. Anche Ciao Darwin, nonostante sia un titolo storico e uno dei più amati della tv generalista, non riesce a risalire la china nella sua versione in replica. Il programma non andrà più in onda in futuro, come annunciato da Paolo Bonolis, ma la proposta di questa replica il sabato sera aveva fatto sperare in un risultato più ravvicinato con la concorrenza Rai. Basti pensare allo straordinario successo di Temptation Island, che domina contro le repliche di un titolo storico come Don Matteo. Andrebbe ripensata una vera e propria autorialità estiva, con nuovi format magari anche a basso costo ma che sappiano intercettare i gusti stagionali del pubblico.

Gli ascolti tv delle altre reti

Le altre reti generaliste si sono divise il pubblico con film e programmi già noti. Rai2 ha trasmesso Gli occhi blu dell’ossessione, che ha totalizzato 876.000 spettatori (7.2%), mentre su Rai3 il film Un altro Ferragosto ha raccolto 793.000 spettatori (6.8%). Italia1 ha puntato sul grande classico Jurassic Park, fermandosi a 531.000 spettatori (4.8%). Discreti risultati anche per Fuochi d’Artificio su Rete4 (639.000 spettatori, 5.4%) e The Peacemaker su La7 (632.000 spettatori, 5.4%).Chiudono la classifica Tv8 con Alessandro Borghese – 4 ristoranti (378.000 spettatori, 3%) e il Nove con il docu-crime Faking It – Il naufragio del Costa Concordia (306.000 spettatori, 2.5%).

In un’estate televisiva dominata dalla serialità replicata e da film d’archivio, gli ascolti tv di sabato 12 luglio confermano la passione per il pubblico italiano per gli show ricchi di musica.

