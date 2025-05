Lorenzo Musetti, chi è la fidanzata Veronica Confalonieri: il figlio a sorpresa e la polemica su Sinner Conosciutisi nel 2020, il tennista toscano e la sua attuale compagna (madre del figlio Ludovico, nato nel 2024, ma anche sua fan numero uno) sono inseparabili

Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri sono inseparabili. Il tennista toscano e la sua attuale compagna (nonché madre del figlio Ludovico, nato nel 2024) si sono conosciuti nel 2020 e da allora non si sono più lasciati. Cresciuta in una famiglia di sportivi, Veronica ha scelto di non intraprendere una carriera nel mondo del tennis, ma è sempre stata la fan numero uno del fidanzato, consacratasi lo scorso anno con l’impresa a Wiimbledon e impegnato nella semifinale degli Internazionali BNL d’Italia. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Veronica Confalonieri, la fidanzata di Lorenzo Musetti

Nata a Sanremo il 17 luglio del 2002, Veronica Confalonieri è cresciuta in una famiglia dove lo sport è sempre stato di casa. La sorella Valentina, infatti, ha giocato per anni a tennis e oggi è una nota allenatrice professionista, sposata con il tennista Gianluca Mager. Veronica, invece, ha scelto di non prendere la strada dello sport e si è laureata in Graphic design allo IED (Istituto Europeo di Design) di Milano: oggi lavora nel team grafico di Sky Sport. È stato proprio grazie alla sorella, però, che Veronica è entrata in contatto con il mondo del tennis e ha conosciuto Lorenzo Musetti.

Il primo incontro con il tennista carrarese risale al 2020, mentre la relazione è stata resa ufficiale nel 2022, quando i due hanno postato sui social alcune foto insieme in vacanza alle Maldive. Il 15 marzo del 2024 è nato il loro primo figlio, Ludovico. "Non ero certa che volesse diventare padre così giovane, non era previsto: mai avrei voluto che si sentisse obbligato, dentro un incastro. Ne abbiamo parlato molto, in privato. Un figlio è molto più di un matrimonio" ha poi raccontato Veronica al Corriere della Sera, parlando anche proprio delle nozze: "Ora è troppo concentrato sul suo lavoro, sta giocando bene, la top 10 va consolidata. Per le nozze non c’è fretta, ci sono già tante cose in ballo"

Le parole di sfogo e il paragone con Jannik Sinner

Nell’intervista al Corriere della Sera Veronica Confalonieri si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa, raccontando di alcuni attacchi ricevuti da Lorenzo Musetti proprio in merito alla loro relazione: "Ne abbiamo sentite di ogni, anche da parte di ex giocatori che nulla sanno di noi… Che sono una famme fatale, che doveva cambiare coach, che Lorenzo è pieno di talento però Sinner è un’altra cosa…" ha spiegato la compagna di del tennista.

