Andreas Muller festeggia il compleanno in famiglia, la dolce dedica di Veronica Peparini: “Auguri al mio futuro marito” Il ballerino spegne proprio oggi 29 candeline e ovviamente non può mancare il commovente messaggio social della fidanzata e mamma delle sue due gemelle.

Compleanno in famiglia per il ballerino Andreas Muller che, proprio oggi martedì 2 giugno 2025, spegne 29 candeline. Come mostrato anche attraverso i social, Andreas e la fidanzata Veronica Peparini hanno aspettato la mezzanotte per poter festeggiare insieme alla famiglia e alcuni amici stretti. Per rendere questo compleanno ancora più speciale, Veronica ha poi voluto fare una dolce dedica al festeggiato anche attraverso i social: ecco cosa ha scritto.

Andreas Muller, la dedica di Veronica per il suo compleanno: "Auguri al mio futuro marito"

Nel video pubblicato tra le Instagram Stories proprio da Andreas, lo vediamo pronto a spegnere la candelina mentre Veronica, accanto a lui, tiene in mano alcuni dolcetti. Il tutto accompagnato dalla classica canzone "Tanti Auguri" cantata dagli amici presenti nella loro casa di Roma in quel momento, e dalla vocina di una delle gemelle che, ad un certo punto, dice semplicemente "Papà". Insomma, un compleanno in famiglia per il ballerino che, a mezzanotte esatta, ha festeggiato a casa con le persone che ama di più, comprese ovviamente la fidanzata Veronica Peparini e le gemelle Ginevra e Penelope.

In seguito, Veronica ha però voluto rendere tutto ancor più speciale pubblicando tra le Instagram Stories una foto che ritrae lei e Andreas durante un tenero bacio, accompagnata dalla dolce dedica: "Auguri al mio futuro marito e papà di due gioielli. Che la vita ti sorrida sempre e che i tuoi sogni si possano realizzare… con Amore da noi".

Veronica Peparini e Andreas Muller, nozze a settembre 2026

E dopo la nascita delle due meravigliose gemelle Penelope e Ginevra, il compleanno festeggiato con le persone che ama di più, e nuovi progetti lavorativi in corso, per Andreas manca davvero solo un ultimo grande passo: il matrimonio con Veronica Peparini. Il ballerino ha fatto la proposta alla compagna proprio durante la loro esperienza nel reality La Talpa, con un maxi anello di fidanzamento, ottenendo (fortunatamente) un sonoro "Sì" da parte di Veronica.

Successivamente la coppia ha dunque rivelato di aver fissato la data delle nozze, prevista in particolare per il 19 settembre 2026. Nel corso di un’intervista tra le pagine del Messaggero, Andreas e Veronica hanno anche rivelato di volersi sposare con le loro gemelle in braccio, in modo che possano accompagnarli anche nel loro giorno più bello. "Non vediamo l’ora che arrivi il 19 settembre per diventare marito e moglie. Noi siamo la prova che all’amore vero non si può mai sfuggire", la conclusione di Andreas Muller. Non rimane allora che attendere per scoprire come sarà il giorno speciale di Andreas e Veronica.

