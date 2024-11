Lorenzo Biagiarelli, che fine ha fatto il compagno di Selvaggia Lucarelli: l'oblio in Tv dopo È sempre Mezzogiorno Il food influencer, dopo l'addio alla Tv, ha continuato a viaggiare e con la giudice di Ballando ha costituito una società che si occuperà di editoria e podcast.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dopo la bufera mediatica che lo travolse a inizio 2024, in seguito al suicidio della ristoratrice lodigiana Giovanna Pedretti, Lorenzo Biagiarelli è praticamente scomparso dal piccolo schermo. La sua presenza a È sempre Mezzogiorno, finì da un giorno all’altro, con un annuncio fatto in diretta da Antonella Clerici, che comunicava la decisione del food blogger di prendersi qualche giorno di pausa a causa dei ‘recenti fatti di cronaca’ che lo avevano travolto. Poi l’annuncio sui social: "Non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo nel programma – raccontava Lorenzo su Instagram a febbraio -. Non mi vedrete più in onda ma ci tengo a ringraziare tutti quelli che non hanno mai smesso di manifestarmi affetto".

Non è chiaro se la decisione di andare via dal cooking show di Rai 1 sia stata presa da Biagiarelli stesso o dai piani alti di Viale Mazzini, cosa su cui invece Selvaggia Lucarelli ha le idee più chiare. Nel corso di una diretta con Davide Maggio, a maggio scorso, la giudice di Ballando si era tolta qualche sassolino dalle scarpe, facendo sapere che Biagiarelli aveva solo chiesto una pausa, ma con l’intenzione di finire comunque la stagione televisiva: "Fare finta che non sia proprio mai esistito, che non abbia mai fatto parte della famiglia, a me è dispiaciuto. Dopo quattro anni in cui tu sei una presenza fissa in quel programma, secondo me bastava dire ‘Lorenzo non tornerà più perché ha preso un’altra strada. Ciao e grazie perché sei stato con noi quattro anni’. Solo questo. Nessuno gli ha mai più chiesto di tornare, c’è anche un sostituto".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa fa Lorenzo Biagiarelli oggi: dopo l’addio alla Tv tanti viaggi, un libro e i podcast

Non vuole essere chiamato chef Lorenzo Biagiarelli, meglio forse food influencer, o food blogger, dato che sia da casa sua che dai Paesi che visita insieme a Selvaggia Lucarelli, non perde occasione per spiegare qualche ricetta locale, o mostrare qualche piatto tipico. Dopo il suo addio (voluto o meno) a È sempre Mezzogiorno, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle non si è certo perso d’animo: scrittore di diversi libri come ‘Ho mangiato troppa carne’, o ‘Gli altri litigano per gelosia. Noi per gatti, fiori, foto e ristoranti’, a due mani con la giudice di Ballando, da poco ha costituito una nuova società insieme alla sua compagna di vita. La nuova Boutade srl, questo il nome della nuova società, con capitale di 10mila euro e di cui Lucarelli ha il 51% e il fidanzato, nominato amministratore unico, il restante 49%, si occuperà come da statuto, di "editoria per la pubblicazione e vendita di riviste e rubriche culturali, di informazione e di attualità", ma anche di "ideazione, creazione e diffusione su piattaforme internet e dello sfruttamento commerciale di podcast ed ogni altra opera audio-visiva", e molto altro, come riporta Affari Italiani.

Potrebbe interessarti anche