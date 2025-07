Lorella Cuccarini, nessun perdono per Matano e bordata alla Rai: "Un grande affronto" Lorella Cuccarini a Gente ripercorre alti e bassi della sua carriera, compresi l’addio burrascoso a La Vita in Diretta e la rinascita ad Amici.

Da qualche anno Lorella Cuccarini vive una seconda giovinezza lavorativa. La showgirl, ancora ricordata come la "più amata dagli italiani" dopo un iconico spot pubblicitario, dal 2020 è una delle prof di Amici di Maria De Filippi. Un ruolo che le ha permesso di tornare da protagonista in tv dopo alcuni anni difficili. Poco prima del suo passaggio a Mediaset, infatti, aveva vissuto un lungo momento d’incertezza professionale, culminato nella stagione 2019/2020 quando abbandonò La Vita In Diretta in aperta polemica con Alberto Matano, accusato da lei pubblicamente di maschilismo e prevaricazione.

Lorella Cuccarini non perdona Alberto Matano: "Epilogo amaro"

Quello tra Lorella e il conduttore calabrese è stato uno degli scontri più discussi degli ultimi anni. L’episodio esplose pochi giorni dopo la sua scelta di abbandonare la co-conduzione del contenitore pomeridiano di Rai 1. Pochi giorni dopo la showgirl inviò una lettera ai colleghi, rivelando retroscena scomodi del suo rapporto con Matano. Quel testo filtrò presto sulla stampa, diventando di dominio pubblico:

"C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. Ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni".

Dopo quello screzio, il rapporto tra Lorella e Matano non si è mai ricomposto del tutto. I due si sono rivisti lo scorso anno nello studio di Amici, salutandosi in maniera gelida. Matano inoltre in diverse occasioni ha parlato delle accuse ricevute dalla collega, respingendole con decisione: "L’ho vissuta come un’ingiustizia, una cosa che non corrisponde al vero e che rifiuto. Smentisco e respingo queste accuse perché sono cose che non fanno parte di me e non mi appartengono".

Oggi, a distanza di cinque anni, Lorella Cuccarini è tornata a parlare della sua esperienza a La Vita in Diretta. Lo ha fatto nel corso di un’intervista concessa a ‘Gente’, nella quale non ha citato apertamente Matano ma ha lasciato intendere di non aver dimenticato quel passaggio difficile della sua vita lavorativa:

"La Vita in Diretta? Sì, nel 2020, diciamo che è stata un’esperienza forte, ma con un epilogo amaro. Ecco, da lì ho imparato a farmi portare dal vento e non è facile per una come me che ama tenere tutto sotto controllo".

Lorella Cuccarini e il "grande affronto" subito dalla Rai

Più in generale, nel corso della chiacchierata con il magazine diretto da Umberto Brindani, la showgirl ha ripercorso gioie e dolori della sua carriera iniziata esattamente 40 anni fa. A metà degli ’80, infatti, diventò una starlette famosissima della tv ballando in show iconici come Fantastico (dove sostituì Heather Parisi) e incidendo diverse canzoni diventate hit assolute (Sugar sugar, La notte vola). Poi il passaggio a Mediaset negli anni ’90, nella scia del suo pigmalione Pippo Baudo, e il ritorno in Rai a inizio 2000, che però è coinciso con il periodo più difficile della sua carriera televisiva:

"Nei primi anni 2000 ho avuto uno stop televisivo che non è dipeso da me. Avevo un contratto esclusivo con la Rai e dopo la conduzione di Scommettiamo Che, con Marco Columbro, mi hanno messa in panchina e sono stata ferma. Il problema è che io avevo firmato per tre anni e non potevo apparire in altre reti. Così me ne sono stata a casa, pagata senza fare nulla. Quello per me è stato un grande affronto. Sono sempre stata abituata a lavorare e di conseguenza a guadagnare. Lì ho pensato che la mia parabola ascendente fosse finita".

La rinascita ad Amici di Maria De Filippi

Quel momentaccio, però, Lorella Cuccarini l’ha superato alla grande. Dopo circa un quinquennio lontana dalla tv, la showgirl ha ripreso in mano la sua carriera e da tempo è tornata a essere una protagonista del piccolo schermo. Merito anche e soprattutto di Maria De Filippi, che dal 2020 l’ha arruolata nel cast di Amici. Lorella è stata la prima professoressa del talent ad aver ricoperto tale ruolo in due categorie diverse, ballo e canto.

"Se penso ad Amici, alle emozioni che mi sta regalando, penso che la vita inaspettatamente mi abbia saputo sorprendere", ha confessato a Gente.

Lorella Cuccarini, no alla Rai e show in arrivo su Canale 5

La sua esperienza nello show di Canale 5 proseguirà anche nella prossima stagione, la cui partenza è fissata per settembre. Probabilmente però non sarà il solo impegno della sua annata. Lorella infatti è corteggiatissima sia dalla Rai che da Mediaset. Negli ultimi mesi la showgirl ha ricevuto numerose offerte, ma nessuna sembrava rispecchiare i suoi desideri professionali. Lo scorso anno ha declinato una proposta della tv di Stato per uno show tutto suo sulla prima rete. Pochi mesi fa ha detto no anche a un’offerta di Canale 5: una serie di serate evento sul filone "Diva", dedicate a vecchie glorie da celebrare per una sera. Ora la Cuccarini sarebbe in trattative con Mediaset per realizzare il suo vero sogno: festeggiare i 40 anni di carriera con un programma tutto suo. Lo show – che ricalcherebbe il filone di Michelle Impossibile – potrebbe arrivare su Canale 5 nel 2026.

