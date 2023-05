Le Iene: il capitombolo di Belen e il monologo di Nina Zilli Tante inchieste, servizi e approfondimenti nella puntata di martedì 16 maggio de Le Iene

Fonte: frame

Ancora una puntata piena di servizi, inchieste, interviste e ospiti quella de Le Iene andata in onda martedì 16 maggio in prima serata su Italia Uno. Scopriamo alcuni dei momenti più interessanti dell’ultima puntata del programma guidato da Belen Rodriguez.

La puntata inizia subito con il ‘botto’, ovvero con il capitombolo fuori programma della showgirl che, durante la sua entrata a inizio trasmissione, scivola e finisce in terra, prendendola con molta autoironia in stile Iene, con una gran bella risata di fronte al piccolo imprevisto.

Gli inviati in nero tornano sulle rive del lago di Bracciano, nello splendido borgo di Trevignano diventato celebre per la vicenda della sedicente veggente Gisella Cardia. Le Iene questa volta danno spazio al grande accusatore della donna, Luigi Avella, ex fedele della veggente che oggi invece accusa lei e il marito di aver messo su tutto per spillare soldi, come i 120000€ versati da lui, di cui 92000€ versati all’associazione e 30000€ a titolo personale. Le Iene raccolgono le accuse ma cercano anche di disegnare meglio i contorni della figura del signor Avella.

Alice Martinelli invece è andata in una cittadina lombarda per raccontare una ordinaria storia di burocrazia salita agli onori della cronaca negli ultimi giorni. La vicenda è quella che vede protagonista il signor Trenta, un pensionato 72enne con la passione dell’attivismo civico che ha aperto un gruppo Facebook in cui raccoglie segnalazioni sulla propria cittadina. Un giorno gli viene segnalata una buca del diametro di 30 cm nel bel mezzo delle righe pedonali che il signor Trenta segnala immediatamente a vigili urbani e amministrazione. A fronte della risposta che non arriva, l’uomo denuncia il lassismo dell’amministrazione e decide di agire, acquistando il catrame e rattoppando la buca e raccontando la sua ‘impresa’ sui social e sulla stampa locale. Risultato? Gli arriva a casa, una multa di oltre 800€ e l’ingiunzione a ri-scoprire la buca. Ma alla fine è proprio il pensionato a trovare un modo per trovare un accordo con il comune, chiedendo di cambiare la multa pecuniaria in lavori socialmente utili.

E, a proposito di multe, molto più drammatiche sono quelle legate alla follia delle quote latte, su cui continua l’inchiesta che getta luce sulla situazione complessa di tanti allevatori schiacciati da cartelle esattoriali e pignoramenti.

Molto interessante anche il racconto delle nuove terapie per combattere il dolore cronico, un disagio che è altamente condizionante per la vita di chi ne soffre e infatti la parte forse più interessante del servizio è proprio l’aver sollevato il velo sulla situazione di tantissime persone che soffrono quotidianamente in silenzio.

Continuano anche le inchieste di Pelazza sulle truffe legate al bonus 110%. Questa volta la Iene è andata a Napoli per far luce su una situazione di false intestazioni.

Mentre la Iena Giulio Golia ha raccontato su una tv nazionale, la ormai lunga vicenda del centro anziani di Conca d’Oro, distrutto da un incendio e che attende la ristrutturazioni per cui esistono fondi già stanziati ma misteriosamente ancora tenuti fermi in Campidoglio. La Iena, oltre ad aver raccolto la protesta dei frequentatori del centro anziani, ha parlato con il sindaco Gualtieri che si è impegnato a sbloccare al più presto la situazione e vedremo se effettivamente sarà così.

C’è poi la ‘guerra delle patatine’, ovvero quella che sta opponendo i componenti della famiglia proprietaria della San Carlo, il gigante italiane delle chips che vede Francesco, il terzo figlio del patron Alberto Vitaloni, contro la sorella Susanna. Secondo Francesco, la donna tiene ‘segregato’ il padre che ha già subito due ictus e di cui chiede l’interdizione. Nel mezzo della questione affettivo-famigliare, ci sono questioni di quote e ingenti interessi di una delle aziende più importanti del comparto alimentare italiano. Le Iene, dopo l’intervista a Francesco, sottolineano di aver provato anche a sentire la controparte, la sorella Susanna Vitaloni, ma di non essere riusciti a raggiungerla.

Come sempre non sono mancati i monologhi degli ospiti in questa puntata de Le Iene. Particolarmente emozionante quello di Nina Zilla che ha raccontato la sua gravidanza e l’attesa della prima figlia, Anna Blu, che dovrebbe arrivare il 2 giugno, festa della Repubblica e anniversario del primo voto politico delle donne in Italia. La cantante ha raccontato le montagne russe emozionali e ormonali che ha vissuto in questi mesi e infine ha rivolto un dolce pensiero di ringraziamento a sua madre.

Emis Killa ha invece usato il suo spazio a Le Iene per difendere il suo modo diretto di rispondere alle domande, di esporsi sempre, e di dire quello che pensa, rivendicando la libertà di espressione e citando Giordano Bruno.

