Delitto Garlasco, nuovo scoop delle Iene: la testimonianza mai ascoltata dell’uomo morto Imperdibile appuntamento questa sera con l’ultima puntata di stagione del programma di Italia 1: ecco qualche anticipazione di ciò che vedremo.

Questa sera, martedì 3 giugno, andrà in onda l’ultima puntata di stagione de Le Iene, il programma di Italia1 condotto da Max Angioni e Veronica Gentili. Tra i tanti servizi in onda questa sera, che spazieranno come sempre dallo spettacolo alla cronaca nera, Le Iene daranno ampio spazio all’inchiesta sul delitto di Garlasco, con una testimonianza mai ascoltata che potrebbe portare le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a nuovi sviluppi. Ecco nel dettaglio cosa vedremo stasera in tv su Italia1.

Delitto Garlasco, il nuovo scoop delle Iene

Questa sera, Le Iene accederanno nuovamente i riflettori sul caso di Garlasco, ovvero l’omicidio della giovane Chiara Poggi avvenuto ormai 18 anni fa. Riccardo Festinese e Alessandro De Giuseppe scaveranno nella memoria di un testimone, oggi deceduto, che in passato raccontò che Chiara Poggi avrebbe avuto una relazione consenziente con un uomo adulto di Garlasco. A conferma di questo, anche uno scambio di email tra Chiara e un’amica da cui sembrerebbe emergere una relazione parallela della Poggi.

Ma questa sera, per la prima volta, Le Iene parleranno anche con l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, ultimo indagato della vicenda. Nel corso del servizio interverrà anche la madre di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara che da anni dichiara la sua innocenza dal carcere.

Le Iene, cosa vedremo stasera: anticipazioni

Ovviamente non finisce qui: questa sera vedremo anche il grande ritorno di Fabri Fibra. Dopo tre anni di silenzio discografico, il rapper presenterà il nuovo singolo Che gusto c’è, una riflessione profonda sull’ossessione collettiva per like, fama e numeri. Il reportage firmato Riccardo Spagnoli, con la partecipazione di Wad, ci porterà nel backstage del videoclip, mentre Fabri Fibra interverrà anche in studio insieme al rapper Tredici Pietro per un’esibizione esclusiva.

A seguire, spazio a un altro reportage musicale nel quale la cantante Gaia si racconterà senza filtri. Nicolò De Devitiis la accompagnerà in un viaggio in Brasile tra le favelas e la famiglia materna, per regalare al pubblico uno sguardo intimo sulla sua storia, gli amori veri e una confessione inedita sull’ayahuasca, un potente rituale spirituale.

Tornando invece alla cronaca nera, Nina e Alessia Rafanelli ci riporteranno al caso di Alessai Pifferi, con nuovi inquietanti audio che faranno emergere lati nascosti della mente della donna che lasciò morire di stenti la piccola Diana, la figlia di un anno e mezzo. A commentare troveremo il prof. Gulotta, psicologo forense, e la legale Alessia Pontenani. Infine, Roberto Saviano sarà ospite in studio per presentare il suo nuovo romanzo L’amore mio non muore, che ricostruisce la tragica fine di Rossella Casini, giovane donna travolta dall’amore sbagliato e dal potere della ‘ndrangheta.

Quando e dove vederlo

La nuova puntata de Le Iene andrà in onda questa sera, martedì 3 giugno, in prima serata su Itala1 alle ore 21.20 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

