Il Tribunale di Milano ha condannato per diffamazione aggravata un autore e un conduttore di un servizio del programma "Le Iene", andato in onda nel maggio 2022. Al centro della vicenda, un’inchiesta dal titolo "Speciale Le Iene, delitto di Garlasco, la verità di Alberto Stasi", in cui – secondo quanto stabilito dalla sentenza – veniva lesa la reputazione di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, vittima dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007.

Le Iene e il delitto di Garlasco: le accuse di diffamazione aggravata

Il servizio oggetto del procedimento giudiziario si basava, in parte, sulle dichiarazioni rese nel 2007 da Marco Muschitta, che raccontò di aver visto "una ragazza bionda con i capelli a caschetto" allontanarsi in bicicletta nei pressi della villetta di Garlasco, proprio la mattina del delitto. L’uomo riferì inizialmente che quella persona somigliava a Stefania Cappa, salvo poi ritrattare tutto, chiedendo scusa in una lettera inviata alla famiglia.

Secondo quanto riportato nella sentenza, il programma avrebbe riportato quelle affermazioni "accreditandole sebbene ritrattate", sostenendo che fossero supportate da intercettazioni e testimonianze, senza però segnalare che tali elementi erano stati ritenuti inutilizzabili dagli inquirenti e dai giudici. La Procura ha evidenziato come il pubblico ministero avesse chiesto, all’epoca, il rinvio a giudizio per calunnia dello stesso Muschitta, poi assolto. Inoltre, secondo la querela di Cappa, non veniva dato conto del fatto che le sentenze emesse dai tribunali di Pavia e Vigevano avevano già ritenuto inattendibili quelle dichiarazioni.

Condanna per diffamazione: risarcimento a Stefania Cappa

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la terza sezione penale del Tribunale di Milano ha emesso la sentenza lo scorso 29 aprile, ma se ne è avuta notizia solo oggi. Entrambi i giornalisti sono stati condannati a una multa di 500 euro ciascuno e a versare a Stefania Cappa una provvisionale di 10mila euro a titolo di risarcimento. Il giudice ha ritenuto che il servizio de Le Iene andato in onda su Italia 1 abbia effettivamente "offeso la reputazione" della donna, suggerendo in modo improprio un suo possibile coinvolgimento nel delitto.

Stefania Cappa mai indagata per il delitto di Garlasco

Le gemelle Stefania e Paola Cappa non sono mai state indagate in relazione all’omicidio di Chiara Poggi. La recente riapertura delle indagini – che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio – ha però riacceso l’attenzione mediatica sul caso, con nuove illazioni che hanno coinvolto anche familiari della vittima.

