Anticipazioni 'Le Iene Inside', omicidio Serena Mollicone: c'è un nuovo testimone. Cosa cambia Stasera, il settimo appuntamento con il programma d'inchiesta, è dedicato al delitto di Arce: nuovi dettagli sull'omicidio e un testimone inedito.

Ventitré anni, due processi, e ancora nessun colpevole per la morte di Serena Mollicone. La 18enne scomparve il 1° giugno 2001, e due giorni dopo il suo corpo senza vita venne ritrovato nel boschetto di Fonte Cupa, ad Anitrella, frazione di Monte San Giovanni Campano, a 8 km da Arce (Frosinone). A ritornare sull’omicidio della giovane, questa sera (giovedì 21 novembre 2024), sarà la trasmissione di Italia 1, Le Iene presentano: Inside, con la nuova inchiesta ‘Serena Mollicone: non è ancora finita‘, di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli, interamente dedicata al delitto di Arce, il paesino in cui viveva e venne uccisa la vittima. Diversi gli indagati in tutti questi anni, tutti assolti il 12 luglio di quest’anno dalla Corte d’appello di Roma: Marco Mottola – figlio dell’ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ai tempi dell’omicidio comandante della stazione di Arce, suo padre Franco e sua madre Annamaria, infatti, sono stati assolti insieme ai carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, e giudicati innocenti sia in primo che in secondo grado.

Anticipazioni Le Iene Inside: ‘Serena Mollicone: non è ancora finita’, cosa vedremo stasera (21 novembre)

Stasera, giovedì 21 novembre, in prima serata, su Italia 1, il settimo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, è dedicato al delitto di Arce. L’inchiesta dal titolo ‘Serena Mollicone: non è ancora finita‘, di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli, cercherà di fare nuova luce sul caso di omicidio del 2001, a tutt’oggi ancora irrisolto. Dopo ventitré anni e due processi, infatti, non c’è ancora nessun colpevole della morte della 18enne: i cinque imputati, Marco Mottola, suo padre, Franco Mottola, sua madre Annamaria, e i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, sono stati assolti e giudicati innocenti sia in primo che in secondo grado.

In puntata, le due inviate, torneranno sul caso, già trattato a Le Iene nel 2021, con la testimonianza inedita di un uomo che non ha parlato al processo, ma che potrebbe rivelare dettagli importanti sull’intera vicenda. Nella puntata, inoltre, l’analisi che ricostruisce dettagliatamente gli accadimenti e i dubbi che le due sentenze non sono riuscite a sciogliere; le parole di Gaia e Luana Sofia, cugine della vittima, e i punti di vista alternativi dei giornalisti Pino Rinaldi e Angela Nicoletti.

Quando e dove vedere Le Iene presentano: Inside

L’appuntamento è per questa sera, giovedì 21 novembre 2024, in prima serata su Italia 1 alle ore 21.16 circa. La puntata sarà poi visibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

